হালিমা খাতুন ইসলামি একাডেমিতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি - দৈনিকশিক্ষা

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে হালিমা খাতুন ইসলামি একাডেমিতে প্লে থেকে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি চলছে। বিস্তারিত নিচে দেখুন—

চট্টগ্রাম শহরের ডবলমুরিং থানার অন্তর্গত মনছুরাবাদ পাসপোর্ট অফিসের কাছেই হালিমা খাতুন ইসলামি একাডেমিতে সীমিত সময়ের জন্য বিশেষ ছাড়ে ভর্তি চলছে!

⏩ ভর্তির তথ্য জানতে কল করুন :

01850787817 (All time)

01756596006 (whatsapp)

01632307000 (8am to 2pm)

Our social site link are below. Please visit here...

Facebook : হালিমা খাতুন ইসলামি একাডেমি

Web : hkia.biddalay.net

Youtube Link : youtube.com/@hkiactg

Location :

https://maps.app.goo.gl/GJ2ix8HGTnNcWchS6

• স্কুল ক্যাম্পাসঃ (সরাসরি অফিস ভিজিট করুন)

৭৬৮ আসকারাবাদ, ডি.টি রোড, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম।

(ডবলমুরিং থানার পরে পাসপোর্ট অফিসের আগে,গাজী পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন)

• Class and Age Criteria:

• Play: Age 3.5-4y

• Nursery Group: Age 4-5y

• KG Group: Age 5+

(up to class seven previous marksheet required)

• আমাদের শিক্ষাক্রমে পড়াশুনার চাপ নেই, হোমওয়ার্ক বেশির ভাগই স্কুল থেকে প্রস্তুত করে দেওয়া হয়। শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক রীতিনীতির শিক্ষা দেয়া হয়।

• আমাদের স্কুল ভবনে রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, সার্বক্ষণিক সিসিটিভি মনিটরিং, ইনডোর প্লে-গ্রাউন্ড, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা।

• শিশুদের নিয়মিত ধর্মীয় ও মোরাল ক্লাস, এক্সট্রা কারিকুলাম এক্টিভিটি, শিশুর পর্যায়ক্রমিক উন্নতির রিপোর্ট কার্ড দেয়া হয়ে থাকে ।

• শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান যাচাইয়ের জন্য মাসিক টেস্ট ও সাময়িক পরীক্ষা নেওয়া হয়। আমাদের নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, ক্লাস রুটিন, পরীক্ষার রুটিন, হোমওয়ার্ক, মার্কশিট এবং বেতন স্টেটমেন্টসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অভিভাবকরা ঘরে বসেই দেখতে পারবেন।

প্রাথমিক রেজিষ্ট্রেশন করতে নিচের লিংকে প্রবেশ করুন: https://docs.google.com/forms/d/1izSujxsUhRGYyllnEIZ0ywr3HCuTwNIhOWNd2tFmi2M/viewform