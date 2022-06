৫১ বছর পর লাইব্রেরিতে ফিরলো বই

আমরা জানি যে কোনো লাইব্রেরি থেকে বই ইস্যু করার পর প্রত্যেকেই অতিরিক্ত চার্জ ধার্য্য করার হাত থেকে বাঁচতে নির্ধারিত তারিখে বই ফেরত দিয়ে থাকেন । কিন্তু এমন ব্যক্তিও আছেন যিনি কয়েক দিন বা কয়েক মাস নয়, রীতিমতো কয়েক দশক পর লাইব্রেরিতে একটি বই ফিরিয়ে দিয়েছেন। অবাক লাগছে? এমনই ঘটনা ঘটেছে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে।

সেখানকার পাবলিক লাইব্রেরি তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ছবি শেয়ার করে বলেছে যে, একটি বই সম্প্রতি ৫১ বছর পর একই অবস্থায় ফিরে এসেছে যার ভিতরে একটি হৃদয়গ্রাহী নোট লেখা রয়েছে। নোটে বলা হয়েছে :- 'খুব দুঃখিত আপনার লাইব্রেরিতে বই ফেরত দিতে একটু দেরি হয়ে গেছে, ৫১ বছর। কিন্তু বইটি খুব সুন্দর অবস্থায় আছে। আপনাকে ধন্যবাদ। ' সাউথ হিলের ভ্যাঙ্কুভার পাবলিক লাইব্রেরির শেয়ার করা ছবি অনুসারে 'দ্য টেলিস্কোপ' শিরোনামের বইটি লিখেছেন হ্যারি এডওয়ার্ড নিল।

বইয়ের ভিতরে একটি কার্ডে স্ট্যাম্প করা শেষ নির্ধারিত তারিখ হলো ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল। বইটির ছবি লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ ৭ জুন ক্যাপশন সহ শেয়ার করেছিল সঙ্গে এরকম একটি মিষ্টি নোট শেয়ার করতেও ভুলেনি। ছবিতে, একটি রসিদের উপরে স্ট্যাম্পে বলা হয়েছে যে, সেই সময়ে ৫ সেন্টের অতিরিক্ত জরিমানা প্রযোজ্য ছিল।

কিন্তু এরকম একটি মিষ্টি নোট পেয়ে উচ্ছসিত লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে যে, কোনো জরিমানা নেয়া হবে না গ্রাহকের কাছ থেকে । পোস্টটি ইনস্টাগ্রামে ৫৫১ টি লাইক পেয়েছে। ব্যবহারকারীরা ঘটনাটি নিয়ে অবাক হয়েছেন এবং মজাদার মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন - Better late than never.

সূত্র : এনডিটিভি