৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফি বাড়লো

৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম গত ১৫ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে। আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইনে ফরম পূরণ ও ফি জমা দেয়া যাবে। ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফি জরিমানা ছাড়া ৬০ টাকা নির্ধারণ করা হলেও তা পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ফি ৭৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জানিয়ে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড। রোববার (২৮ মার্চ) ঢাকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে এ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়।

এর আগে গত ৭ মার্চ ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঢাকা বোর্ড। সেখানে বলা হয়, অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনে নির্ধারিত ফি ৬০ টাকা। এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০ টাকা ও রেডক্রিসেন্ট ফি ১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, সে বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করে আজ একই স্মারকে জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনে নির্ধারিত ফি ৭৪ টাকা। এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০ টাকা ও রেডক্রিসেন্ট ফি ২৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। জানা গেছে, গত ১৭ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনের আলোকে ফি আদায়ের হার পরিবর্তন করা হয়েছে।

জানা গেছে, জেএসসি পরীক্ষার বছরের ১ জানুয়ারি পরীক্ষার্থীদের নূন্যতম বয়স ১১ বছরের বেশি বয়সী হতে হবে। ঢাকা বোর্ড থেকে পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করতে ব্যার্থ হলে দায় প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ওপর বর্তাব।

ঢাকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে OMES/eSIF বাটনে ক্লিক করে ইআইআইএন ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের তথ্য দিতে হবে। Dashboard থেকে eSIF JSC ক্লিক করে Payable fees of JSC 2021 এ Applicant name, mobile no. এবং Number of Student দিয়ে Print Sonali Seba এ ক্লিক করে সোনালী সেবার স্লিপটি প্রিন্ট করতে হবে।

ব্যাংকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পেমেন্ট ক্লিয়ার করলে নির্ধারণকৃত শিক্ষার্থীদের eSIF পূরণ করা যাবে। পেমেন্ট ক্লিয়ারের পুনরায় সোনালী সেবার স্লিপ বের করতে পারবেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা।

শিক্ষার্থীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নের পর তাদের তথ্যের পাশে নিজ নিজ স্বাক্ষর করা চূড়ান্ত তালিকা প্রিন্ট আউট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের।

বোর্ড বলছে, নতুন পাঠদানের অনুমতি পাওয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (যেসব প্রতিষ্ঠান ইতোপূর্বে নিজ নামে জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়নি) ব্যানবেইস থেকে ইআইআইএন সনদ সংগ্রহ করার পর সোনালী ব্যাংকের সোনালী সেবার মাধ্যমে ১ হাজার ৫০০ টাকা জমা দিয়ে বোর্ডের স্কুল শাখার মাধ্যমে লগইন পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করবে।

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি দৈনিক শিক্ষাডটকমের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল।

