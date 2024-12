মাদরাসা অধিদপ্তরের নতুন পরিচালক আবুল কালাম, শিক্ষা ক্যাডারে প্রতিক্রিয়া

অধিদপ্তরের জন্ম লগ্ন থেকে পরিচালকের এই পদটি শিক্ষা ক্যাডার থেকে দেয়া হতো। এবার প্রশাসন ক্যাডার তা দখল করে নিলো। Your browser does not support the audio element.

মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের নতুন পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছেন মো. আবুল কালাম তালুকদার। তিনি পরবর্তী পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত ছিলেন। তবে এই পদায়নের পর শিক্ষা ক্যাডারে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। ফেসবুকে বলা হচ্ছে, অধিদপ্তরের জন্ম লগ্ন থেকে পরিচালকের এই পদটি শিক্ষা ক্যাডার থেকে দেয়া হতো। এবার সেটা প্রশাসন ক্যাডার দখল করে নিলো। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে নতুন পরিচালক পদায়নের তথ্য জানা গেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বদলিপূর্বক নামের পাশে বর্ণিত পদে প্রেষণে নিয়োগের জন্য চাকরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়- বিভাগে ন্যস্ত করা হলো। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।