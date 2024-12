ইএফটি কার্যক্রম শেষ হলে প্রকৃত শিক্ষকের সংখ্যা জানা যাবে: শিক্ষা সচিব

সিদ্দিক জোবায়ের বলেন, বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনো ইফটির জন্য তথ্য দেননি। যদি এরকম কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকে যারা, এখনো ইএফটির তথ্য দিতে পারেনি বা দেননি। দফায় দফায় এই কার্যক্রমের সময় বাড়ানো হয়েছে। আমরা আশা করছি এটা ১ জানুয়ারি থেকে এটা কার্যকর হয়ে যাবে। Your browser does not support the audio element.

শিক্ষা মন্ত্রণালের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সিদ্দিক জোবায়ের বলেছেন, আইবাস ডাবল প্লাস সফটওয়্যারে ইলেকটনিক্স ফান্ড ট্রান্সফারে (ইএফটি) বেতন-ভাতা দেয়ার (ইএফটি) প্রক্রিয়া শেষ হলে জানুয়ারি মাস নাগাদ আমরা বুঝতে পারবো যে প্রকৃত শিক্ষকের সংখ্যা কত। যারা কর্মরর্ত আছেন-এমন শিক্ষক। ইএফটি পদ্ধতি একদিকে যেমন বেতন যথাসময়ে নিশ্চিত করছে, অর্নদিকে আমাদের প্রকৃত শিক্ষকের সংখ্যা নিশ্চিত করছে। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে হাইস্কুলে ভর্তির লটারি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনো ইফটির জন্য তথ্য দেননি। যদি এরকম কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকে যারা, এখনো ইএফটির তথ্য দিতে পারেনি বা দেননি। দফায় দফায় এই কার্যক্রমের সময় বাড়ানো হয়েছে। আমরা আশা করছি এটা ১ জানুয়ারি থেকে এটা কার্যকর হয়ে যাবে। তাদেরকে অনুরোধ জানাবো তারা যেনো তাদের ইএফটির তথ্য নিশ্চিত করেন। যার ফলে তাদের বেতন প্রাপ্তিটা নিশ্চিত হয়। এর ফলে বেতন দেয়ার ক্ষেত্রেও একটা সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের ধারণা। এর আগে বেশ কিছু অভিযোগ ছিলো বেতন দেয়ার ক্ষেত্রে, আসলে নির্দিষ্ট জায়গায় বেতনটা পৌঁছাতে পারছি কিনা। অনেকে সময়মতো বেতন পাচ্ছিলেন না। অনেকে এমনো হয়েছে, বেতন দিয়েছি আমরা যাকে তিনি আসলে নেই। সিনিয়র সচিব আরো বলেন, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখছি মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে অনেক বাচ্চা ড্রপআউট হয়ে যাচ্ছে। সেই বাচ্চাগুলো মাদরাসায় চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে কওমি মাদরসায়। আমি বলছি না যে মাদরাসা শিক্ষাটা খারাপ। কিন্তু কেনো যাচ্ছেন। তারা তো প্রাইমারিতে সাধারণ শিক্ষা শুরু করেছিলেন। কিন্তু যখনি সে মাধ্যমিকে যাচ্ছেন সেখানে একটা বড় সংখ্যক ড্রপআউট হয়ে যাচ্ছেন। এবং তারা মাদরাসা শিক্ষায় চলে যাচ্ছেন। এটা আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে। যে ছাত্রগুলো সাধারাণ শিক্ষা দিয়ে শুরু করেছেন তারা যেনো শেষ পর্যন্ত তা কন্টিনিউ করতে পারেন। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান যারা আছেন তাদের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি এই বিষয়গুলো আপনারা বিবেচনা করবেন।