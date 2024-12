বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগের ৮ টি শূন্যপদে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ৩১ ডিসেম্বর। Your browser does not support the audio element.

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ৮ টি শূন্যপদে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ৩১ ডিসেম্বর। অনলাইনে আবেদনের ওয়েবসাইট: http://supremecourt.teletalk.com.bd বিস্তারিত নিচে দেখুন-