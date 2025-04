তুরস্ক-আরব আমিরাত সফরে প্রধান বিচারপতি | বিবিধ নিউজ

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে গেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে গেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে প্রধান বিচারপতি তুরস্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলামের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে অনুষ্ঠিতব্য দু'টি পৃথক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ আজ সকালে তুরস্কে গমন করেছেন।

এতে বলা হয়, গত ৬ মার্চ তুরস্কের সাংবিধানিক আদালতের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি কাদির ওজকায়া (Justice Kadir ÖZKAYA) তুরস্কের সাংবিধানিক আদালত (Constitutional Court of the Republic of Türkiye) এর ৬৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামসহ অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রধান বিচারপতিকে বিশেষ আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করেন। প্রধান বিচারপতি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সফরকালে প্রধান বিচারপতি আগামী ২৫ এপ্রিল ইস্তাম্বুলের দোলমাবাছ প্রাসাদে (Dolmabahce Palace) ‘The Future of Constitutional Justice in the 21st Century’ শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করবেন।

এছাড়া, প্রধান বিচারপতি আগামী ২৮ এপ্রিল সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে অবস্থিত নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় আবুধাবি কর্তৃক আয়োজিত ‘Climate Justice and the Constitution: Reflections from the Global South’ শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্যানেল বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন ও বক্তব্য দেবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় আবুধাবির ছাত্র, শিক্ষক, আইনজ্ঞ, আইনজীবী, অন্যান্য পেশাজীবীসহ আবুধাবির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

তাছাড়া, প্রধান বিচারপতি ২৮ এপ্রিল সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের একটি ওয়ার্কশপে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেবেন।

সৈয়দ রেফাত আহমেদ সফরকালে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ্য করা হয়।