সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীর গবেষণা চুরির অভিযোগ | বিশ্ববিদ্যালয় নিউজ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইসরাত জাহান নিমনীর বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীর গবেষণাপত্র নিজের বলে প্রকাশ করার অভিযোগ উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন ইসরাত জাহান নিমনী। তৎকালীন তার অধীনে রিফাত সুলতানা জাহান নামে এক শিক্ষার্থী ‘Subjugation, Marginalization and Double Colonization: A Reading of The Avarodhbasini, The Dark Holds No Terrors and The God of Small Things’ শিরোনামে থিসিস করেছিলেন।

সম্প্রতি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসন শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে নিজের চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য ইসরাত জাহান অনুমতি না নিয়ে ওই শিক্ষার্থীর থিসিসের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে ‘Breaking the Silence: A Quest for Self in Shashi Deshpande’s The Dark Holds No Terrors’ শিরোনামে ‘International Journal of English Literature and Social Sciences’ জার্নালে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৭ নভেম্বর জার্নালে প্রবন্ধ জমা দিলে তা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ এই প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে ওই শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয় লেখক হিসেবে রাখেন নিমনী।

ওই বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি International Journal of Literature and Arts জার্নাল থেকে আর্টিকেলের অ্যাবস্ট্রাক্ট সাবমিট করার জন্য মেইল করা হলে গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে বলে জানতে পারেন রিফাত জাহান। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর একটা অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী।

রিফাত সুলতানা জাহান অভিযোগ করে বলেন, ইসরাত জাহান আমার অনুমতি ছাড়া এম.এ থিসিসের ৩নং অধ্যায় থেকে সরাসরি অনুলিপি করেছেন। এছাড়াও থিসিসের অন্যান্য অংশও যেমন, ৬ জানুয়ারি ২০১৯ এবং ২৩ আগস্ট ২০১৯ তারিখে প্রেরিত থিসিসের খসড়া নমুনা এবং থিসিস প্রেজেন্টেশন থেকেও তিনি উদ্ধৃতি এবং প্যারাফ্রেজিং ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ইসরাত জাহান থিসিসের মৌলিক লেখকে আমার নাম প্রকাশে সম্মতি নেননি।

তিনি আরও বলেন, গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর নিমনী আমাকে কল দিয়ে আমার থিসিসের মূল ফাইলটা নেন। এরপর আমার সাথে তার কোন যোগাযোগ হয়নি। ১২ নভেম্বর ম্যামের নম্বর থেকে একটা মিসকল দেখলে আমি কল ব্যাক করি। তখন তিনি বলেন, আমি একটা রিসার্চ করতেছি তোমাকে দ্বিতীয় গবেষক হিসেবে রাখতে চাচ্ছি। পরে যখন বললো আমি তোমার থিসিসটা পাবলিশ করতে চাচ্ছি। তখন আমি বললাম আপনি কেন আমার গবেষণা পাবলিশ করবেন। তখন তিনি বললো তুমি এসব নিয়ে কি করবে? এসব তোমার কোন কাজে আসবে না। আমি সাথে সাথে তাকে মানা করে দিই। কিন্তু ১৮ ফেব্রুয়ারি একটা মেইল পেয়ে বিষয়টা নিশ্চিত হয়। এখন আমার ভয় হচ্ছে, আমার আরো তিনটি টপিক আছে এগুলো সে পাবলিশ করেছে কিনা।

রিফাত সুলতানা জাহান বলেন, এটি আমার গবেষণার ওপর আঘাত, এবং একাডেমিক নৈতিকতার প্রতি অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। এই ধরনের আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম এবং গবেষণার অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে ইসরাত জাহান নিমনীর ই-মেইল, হোয়াটসঅ্যাপ ও মোবাইলে একাধিকবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, অভিযোগ সত্য। অভিযুক্ত শিক্ষক ওই জার্নাল থেকে গবেষণা প্রবন্ধ সরিয়ে নিয়েছে। এছাড়া ওই প্রবন্ধ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো সুবিধা নেননি। জালিয়াতির বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিবেন কিনা জানতে চাইলে বলেন, এটা তদন্ত করে দেখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হায়দার আলী বলেন, আমি বিষয়টা আপনার থেকে জেনেছি। এ বিষয়ে সবার সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবো।