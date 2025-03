ধ*র্ষকদের শাস্তির দাবিতে ঢাবির বাংলা বিভাগের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন | বিশ্ববিদ্যালয় নিউজ

রোববার (৯ মার্চ) দুপুর দুইটায় কলা ভবনের সামনে থেকে মিছিল বের করে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা। পরে মিছিলটি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। এসময় বিভাগের কয়েক শত শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

সারাদেশে অব্যাহত ধর্ষণের প্রতিবাদ ও ধর্ষকদের প্রকাশ্য ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা।এসময় বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা ধর্ষকদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেন।

রোববার (৯ মার্চ) দুপুর দুইটায় কলা ভবনের সামনে থেকে মিছিল বের করে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা। পরে মিছিলটি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। এসময় বিভাগের কয়েক শত শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা- ‘We want we want, Justice Justice’, ‘we want Justice, hang the rapist’; ‘আমার সোনার বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাই নাই’; ‘তুমি কে আমি কে, আসিয়া আসিয়া’; ‘আমার বোন তোমার বোন, আসিয়া আসিয়া’; ‘আমার বোনের কান্না, আর না আর না’; ‘একটা একটা ধর্ষক ধর, ধরে ধরে কবর দে’; ‘রশি লাগলে রশি নে, ধর্ষকদের ফাসি দে’; ‘ধর্ষকদের কালো হাত, ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও'; ‘২৪ এর বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাই নাই’; ‘জাহাঙ্গীর করে কি? খায় দায় ঘুমায় নাকি?’- ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ঈশিতা জাহান অর্না বলেন, ধর্ষণ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যপার হয়ে দাড়িয়েছে৷ এটার কোনো সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা আজকে এখানে আমাদের মা বোনদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছি। আমাদের নিরাপত্তা নেই। আমরা ভয়ে আছি আমরা কি আদৌও সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ঘরে ফিরতে পারবো? আমাদের ক্যাম্পাসেও আমরা নিরাপদ বোধ করছি না। আমি জানি না তারা এত সাহস কোথা থেকে পাচ্ছে।

একই বিভাগের শিক্ষার্থী তামান্না আক্তার বলেন, আমি জন্মের পরে এখন পর্যন্ত কোন ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেখিনি। যার ফলে প্রতিদিন নতুন নতুন ধর্ষকের জন্ম হচ্ছে। তারা ধর্ষণ ও নারী নিপীড়নের ঘটনায় ভয় পাচ্ছে না। আজকের সমাবেশ থেকে আমরা ক্লাস পরীক্ষা বয়কট ঘোষণা করছি। আমরা এই ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত ক্লাস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবো না।

মোসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, বিভিন্ন দীর্ঘসূত্রিতার মাধ্যমে ধর্ষকদের যথাযথ বিচার হতে আমরা খুব একটা দেখি না। যে কারণে ধর্ষকরা বারংবার এইধরনের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড করার দুঃসাহস দেখিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ষকদের পার পাইয়ে দেওয়ার মতো বিভিন্ন ঘটনা আমরা অতীতে দেখেছি। আমরা চাই অনতিবিলম্বে বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে ধর্ষকদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যার্থ হয়েছেন। তাকে অনতিবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। তার ব্যার্থতার জন্য তাকে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপীড়ন বিরোধী সেলকে শক্তিশালী করে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ গুলো যথাযথভাবে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।