ধর্ষকদের ফাঁসি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে মধ্যরাতে উত্তাল ঢাবি | বিশ্ববিদ্যালয় নিউজ

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণের সুষ্ঠু তদন্ত এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি কার্যকর ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে মধ্যরাতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

রোববার (৯ মার্চ) রাত ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া কামাল হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা প্রথমে রাজু ভাস্কর্যে মিছিল নিয়ে আসেন। পরে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে অন্যান্য হলের শিক্ষার্থীরা যোগ দেন।

এসময় তারা- 'আমার বোন তোমার বোন, আসিয়া আসিয়া', ‘we want we want Justice Justice’, ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই, ধর্ষকদের ফাঁসি চাই', ‘আমার সোনার বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাঁই নাই’, ‘তুমি কে আমি কে, আসিয়া আসিয়া’, একটা একটা ধর্ষক ধর, ধরে ধরে কবর দে’, ধর্ষকদের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও'- ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

সরজমিনে দেখা যায়, দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে রাস্তায় বসে অবস্থান করছেন। তারা ধর্ষকদের শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এসময় তাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি হলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন এবং ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির দাবি জানাতে থাকেন। রাজু ভাস্কর্য এলাকা শিক্ষার্থীদের স্লোগানে প্রকম্পিত হতে থাকে।

এর আগে, রাত ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া কামাল হলের নারী শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে বের হন। তারা মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো প্রদক্ষিণ করতে থাকেন।

আইন বিভাগের শিক্ষার্থী জারিন, তাসনীম রিমি বলেন, আজকে আমরা এখানে ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়ে রাজপথে নেমেছি। আমরা চাই একটা ধর্ষকও যেনো আর মুক্ত না থাকে। আমরা এই নরপশুদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই।

সুফিয়া কামাল হলের শিক্ষার্থী ফাতেমা আক্তার বলেন, এই যে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চালু হয়েছে তা অবিলম্বে আমরা বিলোপ চাই। আমরা চাই না কোনো অপরাধী বাইরে ঘুরে বেড়াক। তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি অতিদ্রুত কার্যকর করা হোক।

লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী তাসমিয়াহ্ বলেন, আজ একটা দিনের ভেতর মিনিমাম ৫টা ধর্ষণের নিউজ পেয়েছি। আরো থাকতে পারে আমি সঠিক জানি না। ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এই জাতি কোনদিন দেখেনি। এই দেশের ধর্ষকের মাইন্ডসেট হয়ে গিয়েছে, তারা জানে এর কোন বিচার কোনকালেই হয় না। তাদের পক্ষে আইনজীবী কেইস লড়ে, তারা জামিন পায়। আমরা এবার আর এরকম কোন ঘটনা দেখতে চাই না। আমরা চাই আছিয়াসহ অন্য ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা দেখে আর কোন পশু সাহস পাবে না এই কাজ করার।