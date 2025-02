জালিয়াতির অভিযোগ: বেরোবি অধ্যাপকের সাত গবেষণা প্রত্যাহার | বিশ্ববিদ্যালয় নিউজ

এলসভিয়ার আর্টিকেলগুলো প্রত্যাহারের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, আর্টিকেল গুলো প্রকাশনার পর, Elsevier- (Research Integrity & Publishing Ethics) দল কর্তৃক পরিচালিত একটি তদন্তে দেখা যায় যে, গবেষণা নিবন্ধের জন্য গবেষকদের নিকট থেকে জমা দেয়া রিভিউয়ারদের নাম ছিলো ভুয়া ও জাল। পরিচিত একজন বিজ্ঞানীর নাম ব্যবহার করে তার অজ্ঞাতসারে ভুয়া রিভিউ করে পেপারগুলো জমা দেয়া হয়।

জালিয়াতির অভিযোগে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু রেজা মো. তৌফিকুল ইসলামের যৌথভাবে প্রকাশিত সাতটি গবেষণা এলসভিয়া তার উচ্চ প্রভাব ফ্যাক্টর এর একটি জার্নাল সামগ্রিক পরিবেশ বিজ্ঞান থেকে প্রত্যাহার করেছে।

এলসেভিয়ারের জার্নালের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যায়, ভলিউম ৮৮৯ এর" Managing the invisible threat of microplastics in marine ecosystems: Lessons from coast of the Bay of Bengal" গবেষণাটি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। ১২ জন অথরের প্রথম চারজনই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের যার মধ্য অধ্যাপক আবু রেজা মো. তৌফিকুল ইসলাম ও আছেন।

ওই জার্নালটির বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত এরকম সাতটি প্রবন্ধ প্রত্যাহার করা হয়েছে, যার সব গুলোতেই এই অধ্যাপকসহ বুয়েট, রুয়েট, নোবিপ্রবি, হাবিপ্রবি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নাম রয়েছে।

এলসভিয়ার আর্টিকেলগুলো প্রত্যাহারের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, আর্টিকেল গুলো প্রকাশনার পর, Elsevier- (Research Integrity & Publishing Ethics) দল কর্তৃক পরিচালিত একটি তদন্তে দেখা যায় যে, গবেষণা নিবন্ধের জন্য গবেষকদের নিকট থেকে জমা দেয়া রিভিউয়ারদের নাম ছিলো ভুয়া ও জাল। পরিচিত একজন বিজ্ঞানীর নাম ব্যবহার করে তার অজ্ঞাতসারে ভুয়া রিভিউ করে পেপারগুলো জমা দেয়া হয়।

এই ভুয়া রিভিউয়ারদের নাম এবং ভুয়া যোগাযোগের তথ্য প্রধান লেখক (Corresponding Author) গুইলহের্মে মালাফাইয়া নিবন্ধ জমা দেয়ার সময় দিয়েছিলেন। এই নৈতিক লঙ্ঘন সম্পাদনা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে ব্যাহত করেছে। তাই জার্নালের প্রধান সম্পাদক নিবন্ধটির বৈধতা ও গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আস্থা হারিয়েছেন এবং এগুলো প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জানা যায়, এই পেপারগুলোর লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই বাংলাদেশ, ভারত ও ব্রাজিল। এছাড়াও সৌদি আরব, ব্রুনাই দারুসসালাম ও আর্জেন্টিনারও দুই একজন করে রয়েছেন। পেপারগুলোর প্রকাশের সময় ফেব্রুয়ারি-নভেম্বর ২০২৩, ডিসেম্বর ২০২৪ এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

এর আগেও ড. আবু রেজা মো. তৌফিকুলের বিরুদ্ধে গবেষণা জালিয়াতি নিয়ে বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ করে। তবে সেই সময় তিনি তা অস্বীকার করেন।

গবেষণা ও সম্প্রসারণ দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক শিমুল মাহমুদ বলেন, বিষয়টি আমি মাত্র শুনলাম। পুরো বিষয়টি ভালোভাবে খোঁজ নিয়ে তারপর এই বিষয়ে কথা বলবো।

এই বিষয়ে অধ্যাপক ড. আবু রেজা মো. তৌফিকুল ইসলাম বলেন, এইটি এডিটর ও করেসপন্ডেন্টের মধ্যে ইস্যু। এখানে আমাদের বাকি অথরের ভুল নেই। আমরা শুধু রিভিউ করেছি।

এই বিষয়ে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শওকাত আলী বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে তো আমি জানি না। বিস্তারিত জেনে তারপর বলতে পারবো।