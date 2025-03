ধর্ষ*কদের ফাঁ*সির দাবিতে ঢামেক শিক্ষার্থীদের বি*ক্ষোভ | কলেজ নিউজ

এ সময় তাদের ‘আমার সোনার বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাঁই নাই’, ‘সারা বাংলায় খবর দে, ধর্ষকদের ফাঁসি দে’, ‘Hang the rapist, we want Justice’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।

ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের (ঢামেক) শিক্ষার্থীরা। রোববার (৯ মার্চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ঢামেক শিক্ষার্থীরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রাজু ভাস্কর্যে এসে জড়ো হন। বিক্ষোভ মিছিলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাধিক শিক্ষক সংহতি জানিয়ে অংশগ্রহণ করেন। ধর্ষকদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে মুখে লাল কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়, ঢামেকের নারী শিক্ষার্থীদের। এ সময় তাদের ‘আমার সোনার বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাঁই নাই’, ‘সারা বাংলায় খবর দে, ধর্ষকদের ফাঁসি দে’, ‘Hang the rapist, we want Justice’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়। সমাবেশে এক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা প্রতিবাদ করা না-পর্যন্ত ধর্ষকদের কেন বিচার শুরু হয় না! অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে আমরা দায়িত্ব তুলে দিয়েছি। আপনারা কোনো দলীয় সরকার নন। এরপরেও ধর্ষকদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারছেন না কেন! প্রতিটি ধর্ষিত বোনের পাশে আমরা আছি। তাদের ধর্ষণের বিচারের জন্য আমরা রাস্তায় নামবো। ঢামেকের অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহাব তার বক্তব্যে বলেন, যারা ধর্ষণ করে এবং যারা এদের মদদ দেয়, তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। এর আগে আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় ধর্ষণের সেঞ্চুরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশে চলমান এসব ধর্ষণের সুরাহা হতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তাদের নেতাকর্মীদের সচেতন করতে হবে। ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।