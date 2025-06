শিক্ষক নিবন্ধন: ৩ মিনিটে যোগ্যতা পরিমাপ করা নিয়ে প্রশ্ন | শিক্ষক নিবন্ধন নিউজ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অধীনে অনুষ্ঠিত ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে ৪ জুন।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অধীনে অনুষ্ঠিত ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে ৪ জুন। মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে ৬০ হাজার ৫২১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ফেল করেছেন ২০ হাজার ৬৮৮ জন প্রার্থী। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেক চাকরিপ্রার্থী।

তারা মৌখিক পরীক্ষায় ৩ মিনিটে যোগ্যতা পরিমাপ করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পরীক্ষার্থী দৈনিক শিক্ষাডটকমকে জানান, ১৮তম নিবন্ধনে কলেজের প্রভাষক পদের ভাইভাতে বৈষম্যমূলক আচরণের মাধ্যমে আমাকে ফেল করানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এতো কষ্ট করে ২ বছর সময় নিয়ে প্রিলি, লিখিত পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস করে, শুধুমাত্র উনাদের অযোগ্যতা ও বৈষম্যের কারণে মাত্র ৩/৪ মিনিটেই আমি ফেল করলাম!

৩/৪ মিনিটেই তারা আমার যোগ্যতা পরিমাপ করে নিয়েছেন অথচ আমি স্কুল লেভেলে লিখিত পরীক্ষায় ৮১ স্কোর করে জাতীয় মেধায় ৩০০ জনের মধ্যে আছি। তিনি পুন:নিরীক্ষণ চেয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই পরীক্ষার্থী বলেন, আমার ভাইভা হয় প্রথম দিনেই (ইংরেজি প্রভাষক পদের শুরুর দিন)। আমার বোর্ডে চেয়ারম্যান স্যারও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের প্রথম ২০ জনের ১৯ জনই ফেল করেছে।

আমি: আসসালামু আলাইকুম।

Ex (যিনি সার্টিফিকেট চেক করেন): Sit down

Ex: (যিনি প্রশ্ন করেছেন): Name all courses you studied in your academic year.

Myself : I answered confidently.

Ex: Can I ask question from Classics?

Ymyself : Sure,sir

Ex: Can you tell about Addison and Steele?

Myself: Sprry, sir.

Ex: What is sonnet?

Myself: I answered.

Ex: Shakespeare's sonnet?

Myself: Sonnet 18.

Ex: Asked about Iambic pentameter.

Myself : I answered though i stuck for some time. He took my answer positively smiling.

Ex. Can you name a modern drama?

Myself: 'You never Can Tell'

Ex: Do you know GB Show?

Mysel: I answered and told the name ' Arms and the Man',

Ex: Asked me about characters, genres of the play.

Myself : I answered.

Ex: Tell me why the name is 'Arms and the man'?

Myself : I answered THROUGH my words. But he wasn’t pleased at my answer.

Ex: Thank you, you may go now.

My self: Assalamu Alaikum.

