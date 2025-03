ইউএনওর ফেসবুক পেইজ হ্যাক করে লেখা, ‘আমি ছাত্রলীগ’ | বিবিধ নিউজ

হ্যাক হওয়া ফেসবুক পেইজে দুটি ছবি শেয়ার করে লেখা হয়, ‘আমার বিরুদ্ধে বড় একটা অভিযোগ হলো, আমি ছাত্রলীগ করতাম। হ্যাঁ, একসময় করতাম।

পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিজানুর রহমানের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ হ্যাক করে ছাত্রলীগ পরিচয় দিয়ে পোস্ট করা হয়েছে। লেখা হয়, ‘আমি ছাত্রলীগ’। এ ঘটনায় পটুয়াখালীতে চলছে আলোচনা-সমালোচনা।

রোববার রাত সোয়া ৯টার পরে ‘Uno Galachipa' (উপজেলা প্রশাসন গলাচিপা)’ পেইজটি হ্যাক করে এই পোস্টটি দেওয়া হয়। তবে গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাত ৯টা ৩০ মিনিটে দেখতে পান, তার ব্যবহৃত অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজটি হ্যাক হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি ও সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি।

হ্যাক হওয়া ফেসবুক পেইজে দুটি ছবি শেয়ার করে লেখা হয়, ‘আমার বিরুদ্ধে বড় একটা অভিযোগ হলো, আমি ছাত্রলীগ করতাম। হ্যাঁ, একসময় করতাম। সো, কি হয়েছে? নুরু ভাইও এক সময় ছাত্রলীগ করত। তিনি একসময় জননেত্রীর পা ছুঁয়ে সালামও করেছেন। সো, তাতে কি নুরু ভাইয়ের জনপ্রিয়তা এখন কম? বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কারণে আমরা মোটেই লজ্জিত নই, কারণ এই দেশমাতৃকার জন্ম তার হাত ধরেই।

আরেকটা অভিযোগ হলো দুর্নীতির। Who is free from it? যে দুর্নীতি করে না; বুঝতে হবে সে সুযোগ পায় না। মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। করলাম না এই প্রশাসনের চাকরি। আমার অনুজ ঊর্মীও করে নাই। সো, আমার কেন করতে হবে? সোজাসাপটা কথা। একদিন আমাদেরও সময় আসবে৷ Every dog has its barking day.'

এ ঘটনায় রাত ১১টার দিকে গলাচিপা অফিসার্স ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি গণমাধ্যমকে অবহিত করেন ইউএনও মিজানুর রহমান।

তিনি বলেন, পেইজটি হ্যাক হওয়ার পর আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয়েছে, যা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে আইনি সহায়তার জন্য থানায় সাধারণ ডায়েরির আবেদন করেছি। পাশাপাশি পেইজটি এখনো হ্যাকারদের দখলে, বর্তমানে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এছাড়া সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানাই এবং বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি অনুরোধ করছি।

এ বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নূরুল হক নুর বলেন, অনৈতিক সুবিধা নিতে না পেরে গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটা দুষ্ট চক্র বেশ কিছুদিন ধরেই বিভ্রান্তিকর ও নানা অসত্য অভিযোগ তুলে হেনস্তা করে আসছিল। এমনকি আজকে তার ফেসবুক পেইজ হ্যাক করে তাকে নিয়ে জঘন্য অপপ্রচার চালাচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি জানাচ্ছি।

গলাচিপা থানার ওসি আশাদুর রহমান বলেন, ইউএনও স্যারের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ ডায়েরির আবেদন পাওয়া গেছে। আমরা ঘটনাটি তদন্ত করছি এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের পক্ষ থেকে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে পেইজটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

গত কয়েক দিন ধরে ইউএনও মিজানুর রহমানের অপসারণ দাবি করে স্থানীয় জামায়াত নেতার ছেলে জুবায়েরের নেতৃত্বে একদল মিছিল মিটিং ও মানববন্ধন করেছে। অপরদিকে বিএনপি ও ভিপি নূরুল হক নূরের গণঅধিকার পরিষদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পক্ষে ষড়যন্ত্র বন্ধ করার দাবি করে মিছিল সমাবেশ করেছে গলাচিপা শহরে।