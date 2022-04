গবেষণায় অনুদান পেলেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) দুই শিক্ষক গবেষণা প্রকল্পে ৪ লাখ ৯৪ হাজার টাকার অনুদান পেলেন। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে গবেষণার জন্য Investigation of Popular Folk Culture of Barishal and Planning Preservation Policy বিষয়ে এ অনুদান প্রদান করা হবে। গত ১৩ এপ্রিল সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শরীফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত নোটিশে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।

ছয় মাসের প্রজেক্টে এ গবেষণায় নেতৃত্ব দেবেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. তানভীর কায়ছার। সঙ্গে থাকবেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ঈশিতা হায়দার।

গবেষণা বিষয়ে জানতে চাইলে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মো. তানভীর কায়ছার বলেন, গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে অবদান রাখতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে অনু পরিমান ভূমিকা রাখতে পারলেও নিজেকে ধন্য মনে করব।