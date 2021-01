ঢাবির শতবর্ষ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শতবর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ‘Celebrating 100 years of the University of Dhaka : Reflections from the Alumni—International and National’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আগামীকাল (২১ জানুয়ারি) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আজ বুধবার উপাচার্য অফিস সংলগ্ন প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সম্মেলনের বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব উপস্থাপন করেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি উপাচার্য জানান, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত থাকবেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বক্তব্য দেবেন। স্বাগত বক্তব্য দেবেন আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকল্প তুলে ধরে বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় বিনির্মাণ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে ঢাকায় আগামী ২২ জানুয়ারি ২০২১ থেকে প্রতি মাসে একটি করে মোট ছয়টি বিষয়ভিত্তিক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া লন্ডনে আগামী ১২-১৪ জুলাই ২০২১ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এসব ভার্চুয়াল সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আমাদের স্বনামধন্য অ্যালামনাইরা শতাধিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। এতে পৃথিবীর দুই শতাধিক খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও রেক্টররা সংযুক্ত থাকবেন। বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই এবং বর্তমান শিক্ষার্থীরা সম্মেলনে যোগ দেবেন। এসব সম্মেলন থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় বিনির্মাণ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা, কৌশল ও তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

উপাচার্য আরো বলেন, শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগামী ১ জুলাই ২০২১ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে ওয়েবিনারে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আগামীকাল সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট https://du.ac.bd এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইসিটি সেলের ফেসবুক পেইজ facebook.com/ICTCellDU -এ সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।