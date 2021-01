বাইডেন প্রশাসনে বিএনপি নেতা মঈন খানের ভাগ্নি

বাইডেন প্রশাসনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন পল্লী উন্নয়ন সচিবালয়ের আন্ডার সেক্রেটারির চীফ অব স্টাফ হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান ফারাহ আহমেদ (Farah Ahmad was named Chief of Staff in the Office of the Under Secretary for Rural Development)।

কর্ণেল ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর নিউজার্সির প্রিন্সটন থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনকারি ফারাহ ২১ জানুয়ারি এই নিয়োগ প্রাপ্তির আগে কঞ্জ্যুমার এডুকেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এবং কঞ্জ্যুমার ফাইন্যান্সিয়াল প্রটেকশন ব্যুরোর চীফ অপারেটিং অফিসারের সিনিয়র এডভাইজার হিসেবে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এছাড়াও ফারাহ ইউএসডিএ-তেও কাজ করেছেন। নরসিংদীর সন্তান এবং ওয়াইয়োর একটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ড. মাতলুব আহমেদ এবং ড. ফেরদৌস আহমেদ দম্পত্তির কন্যা ফারাহ হচ্ছেন বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. আব্দুল বাতেন খানের নাতনী। তিনি বিএনপি নেতা ও সাবেক মন্ত্রী ড. মঈন খানের ভাগ্নি।

এর আগে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান জাইন সিদ্দিক হোয়াইট হাউজের ডেপুটি চিফ অব স্টাফের সিনিয়র এডভাইজার হয়েছেন। জাইনের মা-বাবা ময়মনসিংহের নান্দাইলের সন্তান। বাইডেনের ট্র্যাঞ্জিশন টিমে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম টিমেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন আরেক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান রুমানা আহমেদ। রুমানা বারাক ওবামার সময়েও হোয়াইট হাউজে কাজ করেছেন। ফারাহ আহমেদও বারাক ওবামার আমলে ভিন্ন একটি দায়িত্বে ছিলেন।