শিক্ষক নিয়োগ : যেভাবে বুঝবেন ফের পাঠাতে হবে ভি-রোল ফরম

ভুল করায় চতুর্থ গণবিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ৯৩০ জন প্রার্থীর ভি-রোল ফরম ফের পূরণ করে পাঠাতে বলেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। এ ক্ষেত্রে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পুলিশ ভেরিফিকেশন (ভি-রোল) ফরম পূরণের সফটওয়্যারে লগইন করে ফরমের বর্তমান অবস্থা যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা। তারা বলছেন, যাদের ভি-রোল ফরমের স্ট্যাটাসে ‘Back to Applicant' (ব্যাক টু অ্যাপ্লিকেন্ট) লেখা আছে শুধু সে ৯৩০ জন প্রার্থীকে ফের ভি-রোল ফরম পূরণ করে অনলাইনে পাঠাতে হবে।

বৃহস্পতিবার দৈনিক শিক্ষাডটকমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এনটিআরসিএর শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান শাখার কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্ধারিত সফটওয়্যারের লিংকে (https://scs.ssd.gov.bd/job-security-login) প্রবেশ করে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে ভি-রোল ফরম পূরণ করতে বলা হয়েছিলো। ওই লিংকে লগইন করলে প্রার্থীরা তার জব ক্লিয়ারেন্সের অবস্থা বা স্ট্যাটাস জানতে পারবেন। ভি-রোল ফরম পূরণের প্রক্রিয়ার শুরু হলে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে নির্বাচিত প্রত্যেক প্রার্থীর মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে ইউজার আইডি (User ID) ও পাসওয়ার্ড (Password) জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। ওই পাসওয়ার্ড ও ইউজার আইডি দিয়ে প্রার্থীরা সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্ধারিত সফটওয়্যারে লগইন করে ভি-রোল ফরমের বর্তমান অবস্থা জানতে পারবেন।

এনটিআরসিএর শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান শাখার এক কর্মকর্তা দৈনিক শিক্ষাডটকমকে জানান, যেসব প্রার্থীর জব ক্লিয়ারেন্স স্ট্যাটাসে বা অবস্থায় ‘Back to Applicant' (ব্যাক টু অ্যাপ্লিকেন্ট) লেখা আছে শুধুমাত্র তাদের ভি-রোল ফরম ফের পূরণ করে অনলাইনে দাখিল করতে হবে। তবে, ভি-রোল ফরমের অবস্থা বা স্ট্যাটাসে `submitted' (সাবমিটিড) বা (under processing) বা checked by Organization (চেকড বাই অর্গানাইজেশন) লেখা আছে তাদের নতুন করে ভি-রোল ফরম পূরণ করে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। যেসব প্রার্থীর জব ক্লিয়ারেন্স স্ট্যাটাসে বা অবস্থায় ‘Back to Applicant' (ব্যাক টু অ্যাপ্লিকেন্ট) লেখা আছে শুধুমাত্র তাদের ভি-রোল ফরম ফের পূরণ করে আগামী ১০ আগস্টের মধ্যে অনলাইনে জমা দিতে হবে।

ওই কর্মকর্তা আরো বলেন, ‘Back to Applicant' (ব্যাক টু অ্যাপ্লিকেন্ট) ছাড়া স্ট্যাটাসে অন্য কিছু লেখা থাকলে হবু শিক্ষকদের ভি-রোল ফরম ফের পূরণ করে পাঠাতে হবে না।

তিনি জানান, মোট ৯৩০ জন প্রার্থী ভি-রোল ফরম পূরণে ভুল করেছিলেন। তাদের কেউ কেউ ভুল বুঝতে পেরে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে আবেদন করেছেন। কারো ভুল এনটিআরসিএ শনাক্ত করেছে। যারা ভুল করেছেন তাদের ভি-রোল ফরম ফের প্রার্থীর কাছে পাঠানো হয়েছে। তাই ওইসব প্রার্থীর ফরমে স্ট্যাটাসে ‘Back to Applicant' (ব্যাক টু অ্যাপ্লিকেন্ট) লেখা থাকবে।

জানা গেছে, এনটিআরসিএ-এর ওয়েবসাইটের (www.ntrca.gov.bd) ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তি-২০২২ নামক সেবা বক্সের অনলাইন পুলিশ ভেরিফিকেশন লগইন মেনুতে ক্লিক করে ভি-রোল ফরম পূরণের সফটওয়্যারে প্রবেশ করা যাবে।

জানা গেছে, যে ৯৩০ জন প্রার্থী ভি-রোল ফরম পূরণে ভুল করেছিলেন, তাদের ফরম ফেরত পাঠিয়ে তা সংশোধন করে গত ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছিলো। কিন্তু তাদের সবাই সঠিকভাবে ভি-রোল ফরম সংশোধন করে অনলাইনে জমা দিতে পারেননি। এ পরিস্থিতিতে ফরম পূরণে ভুল করা ওই ৯৩০ জন প্রার্থীর ভি-রোল (পুলিশ ভেরিফিকেশন) ফরম অনলাইনে জমা দেয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে আগামী ১০ আগস্টের মধ্যে প্রার্থীদের ভি-রোল ফরম সংশোধন করে জমা দিতে বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিষয়টি জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এনটিআরসিএ। এনটিআরসিএর শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান শাখার পরিচালক কাজী কামরুল আহছান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তিতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে যেসব প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম (ভি-রোল) ভুলের কারণে সংশোধনের জন্য অনলাইনে ফেরত পাঠানো হয়েছিলো সে ৯৩০ জন প্রার্থীর ভি- রোল ফরম পূরণ করে পুনরায় অনলাইনে দাখিল করার সময় ২৭ জুলাই পর্যন্ত নির্ধারিত ছিলো। কিন্তু অনেক প্রার্থী সংশোধিত ভি-রোল ফরম এখনো দাখিল করেননি। যেসব প্রার্থী এখনো তাঁদের ভি-রোল ফরম সংশোধেন করে এনটিআরসিএতে পাঠাননি, তাদেরকে আগামী ১০ আগস্ট রাত ১২ টার মধ্যে সংশোধিত ভি-রোল ফরম অনলাইনে পাঠানোর জন্য বলা হলো।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, ১০ আগস্টের পরে ভি-রোল ফরম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গ্রহণ করা হবে না বলে ওই সময়ের মধ্যে কোনো প্রার্থী ভি-রোল ফরম সংশোধন করে অনলাইনে না পাঠালে তাদের নিয়োগ সুপারিশ করা সম্ভব হবে না। তাই যেসব প্রার্থী ভি-রোল ফরম সংশোধন করে এখনো পাঠাননি তাদেরকে আগামী ১০ আগস্টের মধ্যে সংশোধিত ভি-রোল ফরম এনটিআরসিএতে অনলাইনে পাঠানোর জন্য পুনরায় বলা হলো।

শিক্ষার সব খবর সবার আগে জানতে দৈনিক শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ভিডিওগুলো মিস করতে না চাইলে এখনই দৈনিক শিক্ষাডটকমের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন ক্লিক করুন। বেল বাটন ক্লিক করার ফলে আপনার স্মার্ট ফোন বা কম্পিউটারে সয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে।

দৈনিক শিক্ষাডটকমের ইউটিউব চ্যানেল SUBSCRIBE করতে ক্লিক করুন।