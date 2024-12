বাধ্যতামূলক অবসরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ শিক্ষক

ঠিক কী কারণে তাদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তাও জানায়নি কর্তৃপক্ষ। অবসরে পাঠানো শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নাম-পদবিও জানানো হয়নি। Your browser does not support the audio element.

বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ও ১৯ জন কর্মকর্তাকে। তবে অবসরে পাঠানো শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নাম-পদবি জানানো হয়নি। মঙ্গলবার (১৭ জানুয়ারি) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মঙ্গলবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ২৬৫তম সিন্ডিকেটে ওই ২০ জনকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঠিক কী কারণে তাদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তাও জানায়নি কর্তৃপক্ষ। তাৎক্ষণিক এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়েও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।