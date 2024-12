ছাত্রলীগের ৫ নেতা গ্রে*ফতার

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত জেলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাঁদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। Your browser does not support the audio element.

জামালপুরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রজনতার মিছিলে হামলা ও নাশকতার অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের পাঁচ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত জেলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাঁদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার ছাত্রলীগ নেতারা হলেন জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান হৃদয়, আইন বিষয়ক সম্পাদক শাহনেওয়াজ সিফাত, মেলান্দহ উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শুভ এবং গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক পিয়াস হাসান নীল এবং আশেক মাহমুদ কলেজ ছাত্রলীগ কর্মী সিয়াম। জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ফয়সল মো.আতিক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলা এবং নাশকতার অভিযোগে তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হবে।