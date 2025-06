শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন সবচেয়ে জরুরি মনে করেন ৯৭ শতাংশ | জরিপ নিউজ

জরিপে অংশ নেয়া বাকি ২ শতাংশ মানুষ এই বক্তব্যে একমত নন। এ ছাড়া বাকি ১ শতাংশ মানুষ এর পক্ষে-বিপক্ষে কোনো মত দেননি।

গত বছরেরে ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে থেকেই নানা মহল থেকে দাবি উঠেছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের। এখনো এই দাবিতে বহাল আছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদরা। অপরদিকে শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা আগের ব্যর্থতার কথা মনে করে শিক্ষা কমিশনের চিন্তা-ভাবনা অন্তর্বর্তী সরকারের নেই বলে জানিয়েছেন।

এমন প্রেক্ষাপটে শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন জরুরি ছিলো বলে মনে করেন ৯৭ শতাংশ মানুষ। দেশের শিক্ষাবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল পত্রিকা দৈনিক শিক্ষাডটকম পরিচালিত এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে।

জরিপে অংশ নেয়া বাকি ২ শতাংশ মানুষ এই বক্তব্যে একমত নন। এ ছাড়া বাকি ১ শতাংশ মানুষ এর পক্ষে-বিপক্ষে কোনো মত দেননি।

দৈনিক শিক্ষাডটকম পরিচালিত এই জরিপে অংশ নিয়েছেন মোট ৪ হাজার ১৬৪ জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী। ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়েছেন ৪ হাজার ৫৩ জন এবং ‘না’ভোট দিয়েছেন ৭৪ জন।

গত ৩১ মে দুপুর থেকে শুরু হয়ে ১ জুন বিকেল পর্যন্ত দৈনিক শিক্ষাডটকমের ওয়েবসাইট এই বিষয়ে একটি জরিপ চলানো হয়।

জরিপের প্রশ্ন করা হয়েছিলো, সবচেয়ে জরুরি ছিলো শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন আপনিও কি একমত? জরিপে ‘হ্যাঁ’ এবং ‘না’–এর পাশাপাশি ‘মন্তব্য নেই’ নামে আরেকটি ঘর ছিলো।

প্রসঙ্গত, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে তাদের কাছে দেশবাসীর সবচেয়ে বড় দাবি ছিল সংস্কার। সেই দাবি মেনে এরই মধ্যে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। কয়েকটি সংস্কার কমিশন এরই মধ্যে প্রতিবেদনও জমা দিয়েছে। অথচ শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়নি। শিক্ষাবিদ-রাজনীতিবিদদের মতে, ‘শিক্ষা সংস্কার কমিশন’ দরকার ছিল সবার আগে।

শিক্ষা সংস্কার কমিশন না হওয়া জাতির জন্য হতাশার মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন। তিনি বলেন, আশা করেছিলাম This interim would unravel the mystery of the puzzle. কিন্তু দিন যত যাচ্ছে সেই আশা ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। এই সরকার এত এত সংস্কার কমিশন করলো উচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেই শিক্ষা নিয়ে একটি সংস্কার কমিশন করলো না তা সত্যিই জাতির জন্য হতাশার। এমনকি যে ছাত্র দেশের জন্য এত কিছু করলো তারাও একবারের জন্য দাবি পর্যন্ত জানালো না।

