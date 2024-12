শহীদদের ঋণ শোধ করতে দায়িত্ব পালনের আহ্বান

আমাদের স্বাধিকার, গণতন্ত্র ও মনুষ্যত্ব রক্ষার বিভিন্ন আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের ঋণ সবসময় স্মরণে রাখতে হবে। শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। Your browser does not support the audio element.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান তিনি। মহান বিজয় দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে আমরা দেশ মাতৃকার জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারি। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এ বছর বিজয় দিবস উদ্যাপনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের এই লাল-সবুজের পতাকা অনেক রক্তের বিনিময়ে পাওয়া। আমাদের স্বাধিকার, গণতন্ত্র ও মনুষ্যত্ব রক্ষার বিভিন্ন আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের ঋণ সবসময় স্মরণে রাখতে হবে। শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় একক ও দলীয় নৃত্য। এ ছাড়া, থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ‘সব পাওয়ার মঞ্চ’ শীর্ষক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। যতীন সরকারের রচনা এবং মহিউদ্দিন হাওলাদারের নির্দেশনায় এই নাটকে বিভাগের সকল বর্ষের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই ও অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে মিলনায়তন ছিলো পরিপূর্ণ।