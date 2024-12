সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নওফেলের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির উপপরিচালক কমলেশ মন্ডল বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। Your browser does not support the audio element.

দুর্নীতির মাধ্যমে প্রায় তিন কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই সঙ্গে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির উপপরিচালক কমলেশ মন্ডল বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মহিবুল হাসান চৌধুরীর ঘোষিত সম্পদ বিবরণীতে ৫ কোটি ৪৪ লাখ ১৯ হাজার ৮১০ টাকার স্থাবর সম্পদ ও অস্থাবর সম্পদের হিসাব জমা দিয়েছেন। যার মধ্যে ২ কোটি ৯৪ লাখ ৪২ হাজার ৬১৮ টাকার সম্পদের হিসাব পাওয়া যায়নি। তাই তার বিরুদ্ধে দুদক আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যদিকে তার স্ত্রী ইমার বিরুদ্ধে ৮৪ লাখ ৩৫ হাজার সন্দেহভাজন সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়ায় তার বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক।