জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা ইন মিউজিক প্রোগ্রামে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

এক বছর মেয়াদি শারীরিক ও সংগীত শিক্ষক প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি চলছে। এছাড়াও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা ও ডিপ্লোমা ইন মিউজিক প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে চারুকলা ডিপ্লোমা ট্রেনিং ইন্সিটিটিউট। প্রাথমিকে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষক পদে ৫১১৬ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে সরকার। এখানে থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা উক্ত পদে আবেদন করার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে আবেদন করতে পারবেন। ক্লাসঃ প্রতি সপ্তাহে ১ দিন (শুক্রবার)। ক্লাস শুরু সকাল ১০ টা থেকে। সরাসরি/অনলাইনের ভর্তির ক্ষেত্রে: এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক সমমান সার্টিফিকেটের ফটোকপি, ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয় ফটোকপি। কোর্স ফি ১০০ শতাংশ টাকা পরিশোধ করে ভর্তি হতে পারবেন। দূরের ছাত্ররা অনলাইনে উক্ত কাগজপত্র স্ক্যান করে ইমেইল করতে পারবেন ([email protected])। অনলাইনে ভর্তির জন্য: http://cdtibd.com/front/student_admission ক্লিক করুন যোগাযোগের ঠিকানা: কাটনারপাড়া, পলাশ ক্লিনিক সংলগ্ন, বগুড়া। সিলেট অফিস: সবুজ সেনা-১ (১০ নং ওয়ার্ড) ঘাসিটুলা, জালালাবাদ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন, সিলেট। চট্টগ্রাম অফিস: নাসরিন ভিলা ৩য় তলা, ০২ নং ওয়ার্ড, লিডার্স স্কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন, , জালালাবাদ, বালুচরা তুফানি রোড, চট্টগ্রাম। মোবাইল: 01799888922, 01813599871