শহীদ এস এ মেমোরিয়াল ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেক্সটাইল কলেজে ভর্তি চলছে | ভর্তি নিউজ

ভর্তির যোগ্যতা: 2020/2021/2022 সালে SSC পাস জিপিএ 2.5 এবং 2022/2023/2024 সালে HSC পাস জিপিএ 2.5 । যে কোন গ্রুপ থেকে পাস।

ভর্তি চলছে

স্বল্প খরচে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া BSc Hons এবং Professional BBA এ ভর্তির সুযোগ!!

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র উত্তরাতে " শহীদ এস এ মেমোরিয়াল ফ্যাশন ডিজাইন এণ্ড টেক্সটাইল কলেজ " ( কোডঃ 6624) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 2024-25 শিক্ষাবর্ষে ৪বছর মেয়াদী বিএসসি (অনার্স) ইন ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি (B.Sc. Hons in Fashion Design & Technology - FDT ), বিএসসি (অনার্স) ইন এ্যাপারেল মেন্যানুফেকচারিং টেকনোলজি (B.Sc. Hons in Apparel Manufacturing Technology - AMT ) , Professional BBA in Accounting, Management, Finance & Banking, Marketing বিষয়ে সিমীত আসনে ভর্তি চলছে।

ভর্তি লিংক: www.samftc.edu.bd/admission now কেন ভর্তি হবেন ?

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী কতৃক পরিচালিত

২. দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) অধিভুক্ত

৩. মানসম্মত ল্যাব ও ওয়ার্কসপ

৪. মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ওয়াইফাই জোন

৫. আধুনিক এবং ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড কোর্স কারিকুলাম

৬. ইন্টার্নশীপ এবং জব প্লেইসমেন্ট সুবিধা

৭. প্রইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় পড়ালেখার খরচ কম

৮. ঢাকার প্রাণকেন্দ্র উত্তরাতে নিজস্ব ক্যাম্পাস

৯. ছাত্র/ছাত্রীগনকে কোন প্রইভেট পড়তে হবে না

১০. আধুনিক লাইব্রেরীর সুবিধা বিদ্যমান

ভর্তি ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য: বাড়ী # ২০, রোডঃ ১৩, সেক্টরঃ- ১০,উত্তরা (কামারপাড়া বাসস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন), ঢাকা ।

ওয়েবসাইট: www.samftc.edu.bd

Shahid S. A. Memorial Fashion Design & Textile College

ফোন: 02 8981266, মোবাইল: 0131866 5013, হট লাইন: 01949 150 150 / 01932 190 190

বিস্তারিত নিচে দেখুন: