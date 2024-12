বিএনপির প্রত্যেক নেতাকর্মীকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে: তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো মানুষের আস্থা অর্জন করা। আপনার মতো অনেক মানুষই তো আছে, কয়জনের সাথে মানুষ এভাবে কথা বলছে। আপনার সাথে এমন ব্যবহার করছে, কারণ আপনি বিএনপি করেন। আপনার কাজকর্মের সাথে তাদের ভবিষ্যৎ জড়িত। Your browser does not support the audio element.

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘বিএনপির জনপ্রিয়তায় অনেকেই ঈর্ষান্বিত। বিএনপিকে ধ্বংস করতে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিএনপিতে এজেন্ট প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে।’ মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকালে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ঢাকা বিভাগের ৩ জেলার ৩১ দফা কর্মশালায়লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ অভিযোগ করেন তিনি। এসময় তারেক রহমান বলেন, ‘পাঁচ আগস্টের পর থেকে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব নিয়ে চক্রান্ত শুরু হয়েছে। বিএনপির বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র চলছে। জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে দলে এজেন্ট প্রবেশ করানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তারেক রহমান।’ তারেক রহমান বলেন, সকল দলের মতামতের প্রতিফলন এই ৩১ দফা। দফাগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে দলকে ক্ষমতায় যেতে হবে। জনগণের ভোটের মাধ্যমের প্রথমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা না হলে এই আন্দোলন ব্যর্থ হবে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো মানুষের আস্থা অর্জন করা। আপনার মতো অনেক মানুষই তো আছে, কয়জনের সাথে মানুষ এভাবে কথা বলছে। আপনার সাথে এমন ব্যবহার করছে, কারণ আপনি বিএনপি করেন। আপনার কাজকর্মের সাথে তাদের ভবিষ্যৎ জড়িত। তিনি আরো বলেন, মানুষের আস্থা অর্জনই একটি রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে বড় সফলতা। এই বিশ্বাস এই আস্থা ধরে রাখার দায়িত্ব জনগণের নয়। এই আস্থা ধরে রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আপনার এলাকায় আপনাকে দিয়ে মানুষ বিএনপিকে বিচার করবে। আপনি ভালো হলে বিএনপি ভালো, আপনি খারাপ হলে বিএনপি খারাপ। আপনাদের দিয়েই মানুষ বিএনপিকে বিচার করবে। নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, যারা অপকর্ম করবে শক্তহাতে সেই লোকগুলোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনারা আজ এখানে নেতা হিসেবে এসেছেন। আপনাদের অধীনে অনেক লোক আছে। খেয়াল রাখবেন নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য কেউ যেন দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে না পারে। এসময় তিনি আরো বলেন, বিএনপিকে নিয়ে এখনো ষড়যন্ত্র চলছে। ষড়যন্ত্র নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যদি কেউ ভাবেন খুব সহজে এবারের নির্বাচন পার হবেন সেটি ভুল। অতীতের যেকোন নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচন কঠিন হবে বলেও জানান