১ জানুয়ারি থেকে বন্ধ সব মেডিক্যাল কোচিং

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে আগামী ১ জানুয়ারি (বুধবার) থেকে সব ধরনের মেডিক্যাল কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে ভর্তি কমিটির সভায় এই প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে মন্ত্রণালয় থেকে শিগগির প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. রুবীনা ইয়াসমীন গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ডা. রুবীনা ইয়াসমীন বলেন, বৃহস্পতিবার ভর্তি কমিটির সভায় এটি আলোচ্য ইস্যু ছিল। আমরা একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি, জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ রাখব। তিনি বলেন, কোচিং সেন্টার বন্ধের সিদ্ধান্তটি মূলত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির সভা থেকে হয়ে থাকে। কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। তবে ভর্তি কমিটির সভায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, আগামী ১৭ জানুয়ারি সারাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা। বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি। ইতোমধ্যে এমবিবিএস ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে।