মোদির দাবিকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি বলছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতারা

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বরের বাংলাদেশের বিজয়কে ‘ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়’ দাবি করে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফেসবুক পোস্টের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতারা। নরেন্দ্র মোদির এই দাবি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি সরাসরি হুমকি বলে মন্তব্য করেছেন তারা। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) হাসনাত আবদুল্লাহ তার ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন। পোস্টের সঙ্গে তিনি নরেন্দ্র মোদির ফেসবুক পোস্টটির স্ক্রিনশট যুক্ত করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম বলেছেন, ‘ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মতো নয়, বরং প্রতিবেশিসুলভ আচরণ হওয়া উচিত। প্রতিবেশী যেমনই হোক না কেন তার সঙ্গে সম্পর্কও প্রতিবেশিসূচকে হতে হবে। এই বিষয়টি যদি বিজেপি সরকার বারবার এড়িয়ে যায় তাহলে মনে হয়, ভারতের মানুষের সময় এসেছে নতুন করে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার। তাদেরও এখন নিজেদের সংস্কারের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।’ মহান বিজয় দিবসে নরেন্দ্র মোদি তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লিখেন, আজ বিজয় দিবসে, আমরা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়ে অবদান রাখা সাহসী সৈন্যদের সাহস ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাই। তাদের নিঃস্বার্থ উৎসর্গ এবং অটল সংকল্প আমাদের জাতিকে রক্ষা করেছে এবং আমাদের গৌরব এনে দিয়েছে। এই দিনটি তাদের অসাধারণ বীরত্ব এবং তাদের অদম্য চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাদের আত্মত্যাগ চিরকাল প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের জাতির ইতিহাসে গভীরভাবে গেঁথে থাকবে।’ নরেন্দ্র মোদির এই স্ট্যাটাসের প্রতিক্রিয়ায় হাসনাত আবদুল্লাহ তার ফেসবুক আইডিতে লিখেন, এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মোদি দাবি করেছে, এটি শুধু ভারতের যুদ্ধ এবং তাদের অর্জন। তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশের অস্তিত্বই উপেক্ষিত।’ হাসনাত লিখেন, ‘যখন এই স্বাধীনতাকে ভারত নিজেদের অর্জন হিসেবে দাবি করে, তখন আমি একে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, এবং অখণ্ডতার প্রতি সরাসরি হুমকি হিসেবে দেখি। ভারতের এই হুমকির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে।’