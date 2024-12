বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি বহিষ্কার

‘অসদাচরণ ও দুর্নীতি’র দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী ‘বেতন গ্রেডের নিম্নতম ধাপে অবনমিতকরণ’ এর তারিখ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হলো বলেও এতে বলা হয়। Your browser does not support the audio element.

নানা অনিয়মের অভিযোগে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি (একাংশ) মো. আবুল কাসেমকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বুধবার বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. লিয়াকত আলী খান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আবুল কাসেম, প্রধান শিক্ষক, চাঁনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফুলপুর, ময়মনসিংহ ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একাংশের সভাপতি ও তার একান্ত প্রিয়ভাজন হালুয়াঘাট উপজেলার প্রধান শিক্ষক আশিক মাহমুদ খানের সহযোগিতায় প্রথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্যানেল প্রত্যাশী কমিটি থেকে ১৫ কোটি টাকা ঘুষ দাবি করেন। এ ছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে আবুল কাসেমের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির কথা উল্লেখ করা হয়। ‘অসদাচরণ ও দুর্নীতি’র দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী ‘বেতন গ্রেডের নিম্নতম ধাপে অবনমিতকরণ’ এর তারিখ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হলো বলেও এতে বলা হয়।