বিডিআর হ*ত্যাকাণ্ড: নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের দাবিতে শহীদ মিনারে স্বজন ও শিক্ষার্থীরা

বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিতে নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের দাবিতে শহীদ মিনারে জড়ো হচ্ছেন নিহতদের স্বজন ও শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল থেকে বিডিআর হত্যাকাণ্ডে নিহতদের স্বজন ও শিক্ষার্থীদের শহীদ মিনারে জড়ো হতে দেখা যায়। নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের দাবিতে গতকাল সোমবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক মো. মাহিন সরকার আইন মন্ত্রণালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আজ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সবাইকে জড়ো হওয়ার আহ্বান জানান। সেই কর্মসূচি পালনে শহীদ মিনারে তিনিসহ বিডিআর হত্যাকাণ্ডে নিহতদের সন্তানেরা জড়ো হচ্ছেন। এদিকে আজ সকালে বিডিআর হত্যাকাণ্ডে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আগামী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ সকালে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিডিআর হত্যাকাণ্ড বিষয়ে বিশেষ প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, কমিটিতে সদস্য থাকবে পাঁচ থেকে ৯ জন। কমিটিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, প্রশাসনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তারা থাকবেন বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা। এই ঘোষণার পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মাহিন সরকার নিজের ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের পিলখানা ট্র্যাজেডি ইস্যুতে নতুন করে তদন্ত কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। এই কমিটিতে থাকবেন বিচার বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা, সিভিল সার্ভিস ও পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা। আগামী পাঁচ কার্যদিবসের ভেতর এই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। এটা আপাতত এখনকার নিউজ। কিন্তু কোনো প্রশ্নবিদ্ধ কমিশন আমরা চাই না। দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরপেক্ষ তদন্ত রিপোর্ট জাতির সামনে দিতে হবে। চলে আসুন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে।'