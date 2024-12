মিডওয়াইফারি ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষাবৃত্তি দিচ্ছে বিকাশ

বৃত্তির আওতায় দুই ব্যাচে ১০ জন করে মোট ২০ জন শিক্ষার্থীকে ছয় বছরের জন্য টিউশন ফি প্রদান করবে দেশের বৃহত্তম মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ। Your browser does not support the audio element.

আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ এবং মিডওয়াইফারি পেশায় প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরিতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ এর মিডওয়াইফারি এডুকেশন প্রোগ্রামে ২০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিচ্ছে বিকাশ। বৃত্তির আওতায় দুই ব্যাচে ১০ জন করে মোট ২০ জন শিক্ষার্থীকে ছয় বছরের জন্য টিউশন ফি প্রদান করবে দেশের বৃহত্তম মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি। নিরাপদ মাতৃত্বের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মিডওয়াইফারি শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রাখতেই ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিকাশ। এই লক্ষ্যে গত মঙ্গলবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আদাবর ক্যাম্পাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন বিকাশের চিফ এক্সটার্নাল অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মেজর জেনারেল শেখ মো. মনিরুল ইসলাম (অব.) এবং ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. লরা রেইখেনবাক। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিকাশের ইভিপি এবং রেগুলেটরি এন্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স এর প্রধান হুমায়ুন কবির এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়মা আহসান; ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এর প্রতিষ্ঠাকালীন ডিন ও বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এর আহ্বায়ক আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী; মিডওয়াইফারি এডুকেশন প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এবং হেড ডা. শারমিনা রহমান, উপদেষ্টা ডা. শেহলিনা আহমেদ এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। মানসম্মত শিক্ষার বিকাশ এবং দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য শুরু থেকেই কাজ করছে বিকাশ। এরই অংশ হিসেবে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে মিডওয়াইফারিতে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়া সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য এই বৃত্তি প্রদান করার উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। উল্লেখ্য, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে থেকে দেশে মিডওয়াইফ তৈরিতে ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ মিডওয়াইফারি ডিপ্লোমা এডুকেশন প্রোগ্রাম চালু করে। এর অধীনে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ২৫৩ জন মিডওয়াইফ লাইসেন্সপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে অবদান রাখছেন।