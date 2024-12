পূর্বাচল লেক থেকে কলেজছাত্রী সুজানার লাশ উদ্ধার

সুজানা ঢাকার ভাসানটেক সরকারি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (গ সার্কেল) মেহেদী ইসলাম। Your browser does not support the audio element.

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচলের ২নং সেক্টরে লেক থেকে উদ্ধার হওয়া অজ্ঞাত নারীর পরিচয় মিলেছে। লাশটি কলেজছাত্রী সুজানার। তিনি রাজধানীর ভাষানটেক সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়তেন। মঙ্গলবার রাতে শিক্ষার্থীর পরিবারের লোকজন থানায় এসে ওই ছাত্রীর পরিচয় শনাক্ত করেন। সুজানা কচুক্ষেত এলাকার মৃত আব্বাস মিয়ার মেয়ে। গণমাধ্যমে একটি অজ্ঞাত কিশোরীর মরদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে মরদেহটি সুজানার বলে শনাক্ত করেন।এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তা মেহেদী ইসলাম। পরিবারের বরাত দিয়ে এ পুলিশ কর্মকর্তা জানান, গত সোমবার বিকেলে বান্ধবীর বাসায় যাবে বলে বের হয়েছিল সুজানা। রাতে আর বাসায় ফেরেনি। সহকারী পুলিশ সুপার মেহেদী ইসলাম জানান, মঙ্গলবার সকালে পূর্বাচল ২নং সেক্টরে কাঞ্চন-কুড়িল বিশ্বরোড সড়কের বউরাটেক এলাকার ৪নং সেতুর নিচে লেক থেকে পুলিশ অজ্ঞাতপরিচয় নারীর লাশ উদ্ধার করে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।