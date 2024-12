দাখিল পরীক্ষা শুরু ১০ এপ্রিল, রুটিন দেখুন

১২ মে পর্যন্ত দাখিলের লিখিত পরীক্ষা চলবে। আর ১৪ থেকে ১৮ মে এর মধ্যে দাখিলের ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। Your browser does not support the audio element.

২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের দাখিল পরীক্ষা আগামী ১০ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে । ১২ মে পর্যন্ত দাখিলের লিখিত পরীক্ষা চলবে। আর ১৪ থেকে ১৮ মে এর মধ্যে দাখিলের ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। ১২ ডিসেম্বর দাখিল পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করেছে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড।