ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশে দেরি, বুয়েটে বিক্ষো*ভ

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশে দেরি করায় আন্দোলনে নেমেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা। এতে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেশের সেরা এ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যাপীঠ। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে নানা দাবিতে বুয়েটের উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। উপাচার্য কার্যালয়ের সামনে ‘ফ্যাসিস্ট হাসিনার দোসর ও বেইমানদের চিনে রাখুন’ শিরোনামে একটি ব্যানার টাঙানো হয়েছে। সেখানে বুয়েটের যারা নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন, তাদের ছবি ও নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হয়। কিছুক্ষণ পরপর ব্যানারে জুতা নিক্ষেপ করতে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া আদায়ে আন্দোলনে নেমেছেন তারা। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা সংবাদ সম্মেলন করবেন। সেখান থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ক্যাম্পাসে প্রতিহত করার বিষয়ে বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।