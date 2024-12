জবির ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন বিভাগের নাম পরিবর্তনের দাবি

আমরা বিভাগের নাম পরিবর্তন করে আইন ও ভূমি প্রশাসন করার জন্য আইন অনুষদের ডিন মহোদয়ের নিকট আবেদন প্রেরণ করি। ডিন মহোদয় আমাদের আবেদন একাডেমিক কাউন্সিলে প্রেরন করেন। কিন্তু একাডেমিক কাউন্সিলে আমাদের দাবিটি উত্থাপন করা হলে সেটি অনুমোদন করা হয়নি। Your browser does not support the audio element.

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন বিভাগের নাম পরিবর্তনের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার উপাচার্যের দপ্তরে এ স্মারকলিপি জমা দেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা বলেন, বিভাগের বর্তমান নাম ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন বিভাগ। আমরা এর পরিবর্তন চাই। বর্তমান নামের সঙ্গে শব্দটি যুক্ত থাকায় এবং ভূমি শব্দটি প্রথমে থাকায় অনেকেই বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় যা আমাদের বিভাগের মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা বিভাগের নাম পরিবর্তন করে আইন ও ভূমি প্রশাসন করার জন্য আইন অনুষদের ডিন মহোদয়ের নিকট আবেদন প্রেরণ করি। ডিন মহোদয় আমাদের আবেদন একাডেমিক কাউন্সিলে প্রেরন করেন। কিন্তু একাডেমিক কাউন্সিলে আমাদের দাবিটি উত্থাপন করা হলে সেটি অনুমোদন করা হয়নি। শিক্ষার্থীরা বলেন, আমাদের বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী যারা স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন, তাদেরও নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিভাগের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের নিকট আমাদের বিভাগের নামটি ও পরিবর্তনের জন্য স্মারকলিপি দিচ্ছি। বিভাগের শিক্ষার্থী জিহাদুল ইসলাম বলেন, ভূমি ও আইন সংশ্লিষ্ট বিষয় বাংলাদেশের চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় যার তিনটিতেই এর নাম আইন ও ভূমি প্রশাসন। নামের সঙ্গে ম্যানেজমেন্ট থাকায় অনেকেই ভাবে এটা বিবিএ ফ্যাকাল্টির কোনো সাবজেক্ট বা শুধু ভূমি জরিপ বিষয়েই এখানেই পড়ানো হয়। আমরা চাই আমাদের বিভাগের নাম পরিবর্তন করে আইন ও ভূমি প্রশাসন রাখা হোক। প্রসঙ্গত, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধীনে ল্যান্ড ল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট নামে যাত্রা শুরু করে বিভাগটি। পরে বিভাগটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন। শিক্ষার্থীরা বর্তমানে বিভাগটির নাম ‘আইন ও ভূমি প্রশাসন’ রাখার দাবি জানাচ্ছেন।