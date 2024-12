চীনের কুনমিংয়ে ঢাবি-এফআইও বৈঠক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশিয়ানোগ্রাফির মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তারা ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক সমুদ্রবিদ্যা, মহাসাগর মডেলিং, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং মহাসাগরের পূর্বাভাস বিষয়ে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। Your browser does not support the audio element.

সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশিয়ানোগ্রাফি (এফআইও)-এর মধ্যে গত রোবাবার চীনের কুনমিং-এ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং এফআইও-এর উপ-মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাংলি চিয়াও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ ‘3rd China-Indian Ocean Region Forum on Development Cooperation’ শীর্ষক সম্মেলনে অংশ নিতে বর্তমানে চীন সফর করছেন। দুদিনব্যাপী ওশ্যান ফোরামের প্রথম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশিয়ানোগ্রাফির মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তারা ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক সমুদ্রবিদ্যা, মহাসাগর মডেলিং, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং মহাসাগরের পূর্বাভাস বিষয়ে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সমসাময়িক সমুদ্রবিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের এই উদীয়মান ক্ষেত্রটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে হবে। উল্লেখ্য, সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক যৌথ গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশিয়ানোগ্রাফির (এফআইও) একটি সমঝোতা স্মারক ইতোমধ্যেই স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং সামুদ্রিক সম্পদ আহরণে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ ধরনের দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সভায় অংশগ্রহণকারীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. কেএম আজম চৌধুরী, এফআইওর প্রতিনিধি ড. লিন ঝৌ, ড. শিজু ওয়াং, ড. চাংসু সিয়াসহ অনেক বিদেশি বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।