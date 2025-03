ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে আজও উত্তাল ঢাবি | বিশ্ববিদ্যালয় নিউজ

সমাবেশ শিক্ষার্থীদের ‘আমার সোনার বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাই নাই’; ‘তুমি কে আমি কে, আছিয়া আছিয়া’; ‘আমার বোন তোমার বোন, আছিয়া, আছিয়া’; ‘একটা একটা ধর্ষক ধর, ধরে ধরে কবর দে’; ‘রশি লাগলে রশি নে, ধর্ষকদের ফাসি দে’; ‘We want, We want, Justice, Justice’, ‘We want Justice, hang the rapist’;‘ ধর্ষকদের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও'; ‘২৪ এর বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাই নাই’; ‘জাহাঙ্গীর করে কী? খায় দায় ঘুমায় নাকি?’ ইত্যাদি শ্লোগান দিতে শোনা যায়।

ধর্ষকদের ফাঁসি ও দেশে চলমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির প্রতিবাদ জানিয়ে আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক -শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। সমাবেশে বিক্ষোভকারীরা ধর্ষকদের প্রকাশ্য শাস্তির দাবি করে। (১০ মার্চ ) সোমবার সকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য, অপরাজেয় বাংলা, কার্জন হল এলাকা, শহীদ মিনারসহ বিভিন্ন স্থানে এসব বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শিক্ষার্থীদের ‘আমার সোনার বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাই নাই’; ‘তুমি কে আমি কে, আছিয়া আছিয়া’; ‘আমার বোন তোমার বোন, আছিয়া, আছিয়া’; ‘একটা একটা ধর্ষক ধর, ধরে ধরে কবর দে’; ‘রশি লাগলে রশি নে, ধর্ষকদের ফাসি দে’; ‘We want, We want, Justice, Justice’, ‘We want Justice, hang the rapist’;‘ ধর্ষকদের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও'; ‘২৪ এর বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাই নাই’; ‘জাহাঙ্গীর করে কী? খায় দায় ঘুমায় নাকি?’ ইত্যাদি শ্লোগান দিতে শোনা যায়। সমাবেশে নারী শিক্ষার্থীরা বলেন, বাংলাদেশ নাগরিক হিসেবে আমরা আমাদের সব অধিকার চাই, আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। আমরা রাস্তাঘাটে চলার সময় চিন্তা করি, কে আমাদেরকে টিজ করছে। আমরা এসব চিন্তা না করে নিরাপদে থাকতে চাই। বিক্ষোভ সমাবেশ ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমুন নাহার বলেন, আমিও একজন আছিয়া।আমারও তো নিরাপত্তা নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নারী শিক্ষার্থীই তো নিরাপদ নয়। তিনি বলেন, যারা ধর্ষক তাদের শুধু ফাঁসি দিলে হবে না, ফাঁসি দিলে আমরা দেখতে পারি না। যতো দ্রত সম্ভব ধর্ষকদের প্রকাশ্যে শাস্তি দিতে হবে যেমনটা হয় মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে। ক্লাস বর্জনের ফলে পড়াশোনার গতি থেমে যাওয়া শঙ্কা প্রকাশ করে তিনি ধর্ষণ নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা দ্রুত সমাধান করার আহ্বান জানান। অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিউল্লাহ বলেন, বিগত দিনগুলোতে ১৫ বছরেও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এসব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার হয়নি। যদি বিচার নিশ্চিত করা হতো তাহলে এখন এতো এতো ধর্ষণের ঘটনা ঘটতো না। আমরা ধর্ষকদের ফাঁসি চাচ্ছি এবং উন্মুক্ত স্থানে ফাঁসি চাচ্ছি।আশা রাখছি পরিবর্তিত পরিস্থিতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ধর্ষকদের বিচার করবে। সোমবার সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পয়েন্ট ভূগোল ও পরিবেশ, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স, ফার্মেসি, ম্যানেজমেন্ট, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ, পরিসংখ্যান, ইসলামের ইতিহাসও সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রাণিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ ও অনুষদ বিক্ষোভ সমাবেশ করে। ঢাবির ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আকিব মাহমুদ বলেন, আমরা ধর্ষকদের কোনো বিচার হতে দেখছি না। আমরা ধর্ষকদের এমন বিচার চাই, যার ফলে কেউ ধর্ষণের কথা চিন্তাও না করে। আমার বাড়ির মা-বোন বাইরে গিয়েও নিরাপদ থাকবেন এমন নিশ্চয়তা আমরা চাই। গতকাল রোববারও সারাদিন ধর্ষকদের বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো উত্তাল।