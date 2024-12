ঢাবি শিক্ষক সমিতি ‘থার্ডক্লাস’ লেভেলের ক্লাব: হাসনাত

‘বিশ্ববিদ্যালয় হলো— আপনার ভাবনাগুলো আপনার সুবিধাজনক ভাষায় প্রকাশের পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কিছু হলেই ব্যানার নিয়ে অপরাজেয় বাংলায় দাঁড়িয়ে যেত। তারা আপনার কলম, চিন্তা, মেরুদণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে।’ Your browser does not support the audio element.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শিক্ষক সমিতিকে ‘থার্ডক্লাস’ লেভেলের ক্লাব বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ। এছাড়াও শিক্ষক সমিতিকে ব্যান্ড পার্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকালে ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আয়োজিত ‘সাতচল্লিশ-একাত্তর-চব্বিশ: আমাদের বিজয়ের পথপরিক্রমা’ শীর্ষক আলোচনাসভায় তিনি এ ধরনের তুলনা করেন। হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ক্লাব আছে। ব্যান্ড পার্টির মত একটা ক্লাব। এর নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। পৃথিবীতে এত থার্ড ক্লাস লেভেলের ক্লাব আর কোথাও নাই।’ তিনি বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় হলো— আপনার ভাবনাগুলো আপনার সুবিধাজনক ভাষায় প্রকাশের পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কিছু হলেই ব্যানার নিয়ে অপরাজেয় বাংলায় দাঁড়িয়ে যেত। তারা আপনার কলম, চিন্তা, মেরুদণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে।’ তার মতে, পৃথিবীতে আর কোনো জাতি এমনকি জার্মানির নাৎসিদের মধ্যেও আপনারা এই বৈশিষ্ট্য ছিল না। যেখানে একই সঙ্গে পরিবার ও শিক্ষক সমাজ নষ্ট হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক বলেন, ‘পৃথিবীর কোথাও নাই, যেখানে গণভবনের ‘মালিক’ এবং বায়তুল মোকাররমের খতিব একসঙ্গে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।’