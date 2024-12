ইডেনের ছাত্রলীগ নেত্রী রীভা রি*মান্ড শেষে কারাগারে

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও গুলশান জোনাল টিমের ডিবির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাসুম সরদার তাকে কারাগারে নিতে আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুমা রহমান তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান। Your browser does not support the audio element.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় শাহবাগ থানায় করা মামলায় নিষিদ্ধ সংগঠন ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি তামান্না জেসমিন রিভাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুমা রহমান এ আদেশ দেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও গুলশান জোনাল টিমের ডিবির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাসুম সরদার তাকে কারাগারে নিতে আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুমা রহমান তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান। রবিবার (১৫ ডিসেম্বর) রাতে রাজধানী থেকে রিভাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপরের দিন তাকে দুই দিনের রিমান্ডে পাঠান আদালত। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হামলা করে। এতে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। এ ঘটনায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগে শাহবাগ থানায় মামলা করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির জিয়াউর রহমান হলের শিক্ষার্থী আবু সায়াদ বিন মাহিন সরকার। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩৯১ জনকে এজাহারনামীয় আসামি করা হয়েছে। জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলনে ক্যাম্পাস ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান রিভা। এরপর তাকে আর জনসম্মুখে দেখা যায়নি। নানা সময়ে 'বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের' জন্য আলোচিত রিভা ইডেন কলেজের মার্কেটিং বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। এর আগে শনিবার রাতে ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি নিশীতা ইকবাল নদীকে গ্রেফতার করে ডিবি। কলাগান থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা একটি মামলায় তাকে দুইদিনের রিমান্ডে পেয়েছে পুলিশ। আওয়ামী লীগ সরকার পতনে নেতৃত্ব দেয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দাবির মুখে ‘সন্ত্রাসী’ কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ২৩ অক্টোবর ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।