ইম্পো এ্যাঞ্জেলস্ স্কুল এন্ড কলেজে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ইম্পো এ্যাঞ্জেলস্ স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক শাখায় বাংলা ১ জন, ইংরেজি ৩ জন, গণিত ১ জন, রসায়ন ১জন, সহ:শিক্ষক (যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক পাস) এবং প্রাথমিক শাখায় ৩ জন সহ:শিক্ষক (যোগ্যতা: কমপক্ষে স্নাতক পাস) এবং ১ জন কম্পিউটার অপারেটর (কমপক্ষে এসএসসি পাস) নিয়োগ দেয়া হবে। আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদেরকে ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ই-মেইলে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। শুধুমাত্র বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হবে। যোগাযোগ: সভাপতি, ইম্পো এ্যাঞ্জেলস্ স্কুল এন্ড কলেজ, ময়মনসিংহ রোড, দিঘীরচালা, ওয়ার্ড নং ১৬, গাজীপুর মহানগর-১৭০২। মোবাইল: 01711841182, 01309134486 ই-মেইল: [email protected]