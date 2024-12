প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর মতবিনিময়

শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানসহ কয়েকটি ডি-৮ সদস্য রাষ্ট্রের সরকারপ্রধানদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছে প্রেস উইং। Your browser does not support the audio element.

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন মালয়েশিয়ার মিনিস্টার অব হায়ার এডুকেশন ড. জামব্রি আবদুল কাদির। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) মিসরের রাজধানী কায়রোতে এই মতবিনিময় হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। ড. মুহাম্মদ ইউনূস ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে দুই দিনের সফরে মিসনের রাজধানী কায়রোতে অবস্থান করছেন। সফরকালে প্রধান উপদেষ্টা ডি-৮ অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশনে যোগ দেবেন, যা ডি৯-৮ শীর্ষ সম্মেলন নামে পরিচিত। এই সম্মেলন মিসরের রাজধানীতে ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানসহ কয়েকটি ডি-৮ সদস্য রাষ্ট্রের সরকারপ্রধানদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছে প্রেস উইং। মিসরে সফররত প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বৃহস্পতিবার বিশ্বখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবেন। বুধবার এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।