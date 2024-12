ছাত্র হ*ত্যা মামলায় সাবেক এমপি নদভী রিমা*ন্ডে

নদভীকে ১০ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও কোতোয়ালি জোনাল টিম ডিবির সাজ্জাদ হোসেন। এরপর বিচারক মো. মোস্তাফিজুর রহমান একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। Your browser does not support the audio element.

রাজধানীর লালবাগের আজিমপুর এলাকায় আইডিয়াল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ হত্যা মামলায় চট্টগ্রাম-১৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবু রেজা মোহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীকে ১ দিনের রিমান্ড দিয়েছে আদালত। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোস্তাফিজুর রহমান এ আদেশ দেন। এর আগে তাকে ১০ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও কোতোয়ালি জোনাল টিম ডিবির সাজ্জাদ হোসেন। এরপর বিচারক একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। খালিদ হত্যা মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৮ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় লালবাগের আজিমপুর সরকারি আবাসিক এলাকায় আইডিয়াল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ ঘটনায় তার বাবা কামরুল হাসান বাদী হয়ে গত ১৯ আগস্ট লালবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৫২ জনকে আসামি করা হয়। রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ও তদন্তকালে জানা যায় যে, আসামি সাতাকানিয়া এলাকার আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য। আসামি মামলার এজাহারনামীয় ২০ নম্বর আসামি। উক্ত আসামি আন্দোলন দমনে অর্থের যোগানদাতা এবং আসামির প্রতক্ষ্য ও পরোক্ষ মদদে ঘটনার দিন মামলার ঘটনাস্থলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রজনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর সসস্ত্র হামলা করা হয়, যার ফলে আলোচ্য মামলার বাদীর ছেলে খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং তার অপর সহযোগীগণ গুরুতর জখমপ্রাপ্ত হয়। মামলা তদন্তকাল সাক্ষ্য প্রমাণে আসামি ঘটনার সাথে জড়িত আছে বলে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।’ রোববার রাতে 'আত্মগোপনে থাকা' অবস্থায় তাকে উত্তরা থেকে আটক করার কথা জানান ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। গণ আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। এরপর থেকে একে একে গ্রেফতার হচ্ছেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ও প্রভাবশালী সংসদ সদস্যরা। তাদের অধিকাংশকেই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। সাবেক সংসদ সদস্য আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামউদ্দিন নদভী আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের দশম ও ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে চট্টগ্রাম-১৫ (লোহাগাড়া-সাতকানিয়া) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। চলতি বছর দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ মোতালেবের কাছে পরাজিত হন ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে জামায়াতে ইসমালামী ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়া নদভী। তিনি ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভর্নর। নদভী সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড ও ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেডের শরীয়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের শরীয়াহ বোর্ডের সদস্য। তিনি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্টের সদস্য এবং ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ শাখার নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও সৌদি আরবের রিয়াদে ইন্টারন্যাশনাল লিগ ফর ইসলামিক লিটারেচার এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।