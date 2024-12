শিক্ষায় এবার সবচেয়ে বেশি বরাদ্দের চিন্তা সরকারের: অধ্যাপক আমিনুল

আমিনুল ইসলাম বলেন, আমাদের সরকার শিক্ষাকে মানসম্মত, যুগোপযোগী এবং বিশ্বমানের করে গড়ে তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার এ খাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা শিক্ষাখাতের উন্নয়নে বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। Your browser does not support the audio element.

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস শিক্ষাখাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেয়ার চিন্তা করছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ড. এম আমিনুল ইসলাম। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) সরকারি-বেসরকারি স্কুলে ভর্তির লটারির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের সরকার শিক্ষাকে মানসম্মত, যুগোপযোগী এবং বিশ্বমানের করে গড়ে তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার এ খাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা শিক্ষাখাতের উন্নয়নে বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, ব্যক্তিগতভাবেও প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অনেক বাড়িয়ে দিতে চান। তিনি বলেছেন, শিক্ষায় বরাদ্দটা সবচেয়ে কম। এটা আগামীতে সবচেয়ে বেশি করা হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে গুরুত্বারোপ করে বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাদের জন্য প্রচুর প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। তারা যেন শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শ্রেণিকক্ষে শেখাতে পারেন।