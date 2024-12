হাজী মো: ফজলুল হক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত হাজী মো: ফজলুল হক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে বিধি মোতাবেক কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। Your browser does not support the audio element.

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত হাজী মো: ফজলুল হক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে বিধি মোতাবেক কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। পদের বিবরণ: ১। পদের নাম: জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর নন টেক( ফিজিক্স কেমেস্ট্রি ও গণিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি বেতন : আলোচনা সাপেক্ষে। ২। পদের নামঃ জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) [কম্পিউটার] শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (কম্পিউটার) অথবা কম্পিউটার বিষয়ে বিএসসি। বেতন : আলোচনা সাপেক্ষে। ৩। পদের নামঃ জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) [সিভিল] শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ( সিভিল) অথবা সিভিলে বিষয়ে বিএসসি। বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। ৪। পদের নাম: জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) ইলেক্ট্রিকেল, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ( ইলেক্ট্রিকেল) অথবা ইলেক্ট্রিকেল টেকে বিএসসি। বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। আগ্রহী প্রার্থীদের বায়োডাটা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিম্নলিখিত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। যোগাযোগ: দেবিদ্বার, কুমিল্লা। মোবাইল: হোয়াটসঅ্যাপ 01886770088