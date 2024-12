হাই স্কুলের ভর্তির লটারির ফল সবার জন্য উন্মুক্ত, জানবেন যেভাবে

স্কুলগুলোতে লটারির মধ্যমে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। এবার আবেদনকৃত প্রায় ১০ লাখ শিক্ষার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। Your browser does not support the audio element.

সারাদেশের সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ভর্তির লটারি ফল আজ (১৭ ডিসেম্বর) প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থী- অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানসহ আগ্রহীরা নিজস্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লটারির ফল দেখতে পারছেন। মঙ্গলবার দুপুর ২টার কিছু পরে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্টরা দৈনিক শিক্ষাডটকমকে এ তথ্য জানিয়েছে। এর আগে সকাল ১০টায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এই লটারি অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে কম্পিউটার বাটন চেপে লটারির উদ্বোধন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উদ্বোধন করেন। জানা গেছে, স্কুলগুলোতে লটারির মধ্যমে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। এবার আবেদনকৃত প্রায় ১০ লাখ শিক্ষার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। ভর্তির আবেদন গত ৩০ নভেম্বর বিকেল ৫টায় শেষ হয়েছে। জানা গেছে, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের লটারির ফলাফল জানতে মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তারা ঘরে বসেই ডিজিটাল লটারির ফল অনলাইন ও এসএমএসের মাধ্যমে জানতে পারবেন। নির্ধারিত ওয়েবসাইটে (https://gsa.teletalk.com.bd/) প্রবেশ করে অভিভাবকরা তাদের লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লটারির ফল ডাউনলোড ও প্রিন্ট দিতে পারবেন। টেলিটক মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। এসএসএস পদ্ধিতিঃ GSA<Space> Result<Space>User ID লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে 16222 নাম্বারে।