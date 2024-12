যেভাবে খেলে নারকেল তেলেই কমবে ওজন  

ওজন কমানোর জন্য রান্নায় অতিরিক্ত ভার্জিন নারকেল তেল ব্যবহার করতে হয়। এতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে না, ফলে কোলেস্টেরলের মাত্রা এবং ওজন বাড়ে না। নারকেল তেলে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের হজমশক্তি বাড়ায়। Your browser does not support the audio element.

ঘন চুল, কোমল ত্বক পাওয়া থেকে রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে নেওয়া পর্যন্ত নারকেল তেল আশ্চর্যজনক স্বাস্থ্য উপকারিতায় ভরপুর। চুলের যত্নে, মাথা ঠান্ডা রাখতে হাজার বছর ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে নারকেল তেল। জানেন তো, ওজন কমাতেও কার্যকর নারকেল তেল। নারকেল তেল শরীরের ফ্যাটকে বার্ন করতে সহায়তা করে ও ওজন কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভিটামিন ই, অ্যান্টি অক্সিডেন্টস এবং পলিফেনল সমৃদ্ধ এই নারকেল তেল হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। ওজন কমানোর জন্য রান্নায় অতিরিক্ত ভার্জিন নারকেল তেল ব্যবহার করতে হয়। এতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে না, ফলে কোলেস্টেরলের মাত্রা এবং ওজন বাড়ে না। নারকেল তেলে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের হজমশক্তি বাড়ায়। ওজন কমাতে হলে ডায়েটে প্রচুর সবজি রাখুন। আর এই সবজিগুলো রান্না করুন নারকেল তেলে। মনে রাখবেন, খুব বেশি তেল দিতে হবে না, মাঝারি এক বাটি সবজি রান্নায় মাত্র এক টেবিল চামচই যথেষ্ট। এছাড়া সকালের চা বা কফিতে এক ফোঁটা নারকেল তেল দিন। ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্স ভালো করতে ও ফিট থাকতে নিয়মিত নারকেল তেলে খান। আর এজন্য বাজারে প্রচুর স্পোর্টস বার এবং পানীয় পাওয়া যায় যার মধ্যে নারকেল তেল রয়েছে। নারকেল তেল স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, তবে এর অর্থ এই নয় যে আপনি যা চান তাই পাবেন। ওজন কমাতে চাইলে নিয়মিত ব্যায়াম, পরিমিত খাওয়া ও পর্যাপ্ত বিশ্রামও নিতে হবে।