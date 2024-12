অনুষ্ঠানের খাবার খেয়ে অসুস্থ শতাধিক শিশু-কিশোর

তালিকাভুক্ত ৩ শতাধিক শিশু-কিশোরকে নিয়ে প্রাক-বড়দিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চার্চ অব বাংলাদেশ। সোমবার দুপুরে শিশুদের বিরিয়ানির প্যাকেট দেয়া হয়। সেই খাবার খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুরা। এরই মধ্যে ৬০জন শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। Your browser does not support the audio element.

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় প্রাক-বড়দিন অনুষ্ঠানের খাবার খেয়ে শতাধিক শিশু-কিশোর অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অসুস্থ শিশু-কিশোরদের উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কান্দি ইউনিয়নের এজি চার্চের প্রাক-বড়দিনের অনুষ্ঠানে খাবার খেয়ে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, সকাল থেকে তালিকাভুক্ত ৩ শতাধিক শিশু-কিশোরকে নিয়ে প্রাক-বড়দিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চার্চ অব বাংলাদেশ। দুপুরে শিশুদের বিরিয়ানির প্যাকেট দেয়া হয়। সেই খাবার খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুরা। এরই মধ্যে ৬০জন শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কান্দি ইউনিয়নের ওই চার্চের প্রজেক্ট ম্যানেজার রিপন কুন্দা বলেন, শিশু-কিশোরকে দুপুর ২ টার দিকে বিরিয়ানি খাবারের প্যাকেট দেয়া হয়। এই বিরিয়ানির প্যাকেট বাড়িতে নিয়ে শিশু-কিশোররা খাওয়ার পরে সন্ধ্যার দিকে তাদের বমি ও পাতলা পায়খানা শুরু হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কুমার মৃদুল দাস বলেন, সন্ধ্যার দিক থেকে হাসপাতালে বমি ও পাতলা পায়খানা জনিত সমস্যা নিয়ে শিশু-কিশোরেরা আসতে থাকে। সময় বাড়ার সাথে সাথে এই রোগীদের চাপ বাড়তে থাকে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে খাদ্যে বিষক্রিয়ায় কারণে এই ঘটনা ঘটতে পারে।