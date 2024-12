20 killed in Israeli bomb attack on Gaza school

হামাস–নিয়ন্ত্রত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য, গাজায় ১৪ মাস ধরে চলা যুদ্ধে ইসরায়েলি হামলায় ৪৪ হাজার ৯৭৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৬ হাজার ৭৫৯ জন। Your browser does not support the audio element.

ফিলিস্তিনের গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসের আহমেদ বিন আবদুল আজিজ বিদ্যালয়ে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় ওয়াফা বার্তা সংস্থা এ খবর জানিয়েছে। ওয়াফা জানিয়েছে, এ ঘটনায় আরো অনেক মানুষ আহত হয়েছেন। হতাহত ব্যক্তিদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ) খান ইউনিসের পশ্চিমে নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সের পাশে অবস্থিত আহমেদ বিন আবদুল আজিজ বিদ্যালয়টি পরিচালনা করে। এর আগে গতকাল রোববার সকালে গাজার উত্তরাঞ্চলের বেইত হানুন এলাকার খলিল ওবেইদা বিদ্যালয়ে কামানের গোলা ছোড়ে ইসরায়েলি বাহিনী। হামলায় শিশুসহ কমপক্ষে ২০ জন নিহত হওয়ার খবর প্রাথমিকভাবে পাওয়া যায়। আহত হন কয়েকজন। পরবর্তী সময়ে গাজার সরকারি গণমাধ্যম দপ্তরের মুখপাত্র আজ জানান, খলিল ওবেইদা বিদ্যালয়ে হামলার ঘটনায় নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ৪৩ হয়েছে। হামাস–নিয়ন্ত্রত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য, গাজায় ১৪ মাস ধরে চলা যুদ্ধে ইসরায়েলি হামলায় ৪৪ হাজার ৯৭৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৬ হাজার ৭৫৯ জন। এদিকে অধিকৃত গোলান মালভূমিতে জনসংখ্যা দ্বিগুণ করতে এক কোটি ১০ লাখ ডলারের পরিকল্পনা রূপায়ণ করবে ইসরায়েল। দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর অফিস থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সিরিয়ায় নতুন ফ্রন্টের মোকাবিলায় এই প্রকল্প অনুমোদন করেছে সরকার।