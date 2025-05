হাক্কানীর মালিককে গ্রেফতারের দাবিতে ধানমন্ডিতে বাড়ি ঘেরাও | বই নিউজ

হাক্কানী পাবলিশার্সের মালিককে গ্রেফতারের দাবিতে রাজধানীর ধানমন্ডির একটি বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা।

হাক্কানী পাবলিশার্সের মালিককে গ্রেফতারের দাবিতে রাজধানীর ধানমন্ডির একটি বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা। হাক্কানী পাবলিশার্সের মালিক গোলাম মোস্তফা একটি বাড়িতে আছেন সন্দেহে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা বাড়ির সামনে অবস্থান নেয়।

উল্লেখ্য "বঙ্গবন্ধুর সিক্রেট ডকুমেন্টস" (Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman) নামক ১৪ খণ্ডের একটি সংকলন হাক্কানী পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এই সংকলনটিতে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার তৈরি করা গোপন নথিগুলো রয়েছে। তাঁর বড় মেয়ে চব্বিশের ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া শেখ হাসিনা এই বইগুলোর সম্পাদনার সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং এর প্রথম খণ্ডের মোড়ক উন্মোচন করেন।’’

