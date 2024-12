২য় ডিআরএমসি ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সেরেনিটির উদ্বোধন

সোশ্যাল সার্ভিস অলিম্পিয়াড, প্ল্যান্ট প্রদর্শনী, ফটো প্রদর্শনী, ট্রেজার হান্ট, ধারাবাহিক কুইজসহ ২০টি প্রতিযোগিতা ও সেলেব্রিটি আড্ডায় ৬০টি খ্যাতনামা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবেন। Your browser does not support the audio element.

‘দ্বিতীয় ডিআরএমসি ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সেরেনিটি এনহ্যান্সমেন্ট এইড-২০২৪’ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড. মোহাম্মদ জাবের হোসেন । দুই দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণসহ সোশ্যাল সার্ভিস অলিম্পিয়াড, প্ল্যান্ট প্রদর্শনী, ফটো প্রদর্শনী, ট্রেজার হান্ট, ধারাবাহিক কুইজসহ ২০টি প্রতিযোগিতা ও সেলেব্রিটি আড্ডায় ৬০টি খ্যাতনামা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কলেজের উপাধ্যক্ষবৃন্দ, কলেজের ক্লাবসমূহের মুখ্য সমন্বয়ক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুন্নবী, ডিআরএমসি সমাজসেবা ক্লাবের মডারেটর ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক প্রভাষক মো. খায়রুজ্জামান, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকমণ্ডলী। শিক্ষার্থীদের মাঝে সমাজসেবামূলক বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে সৎচিন্তা, সৎকর্ম ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সামজসেবা ক্লাবের এই আয়োজন। আগামীকাল বুধবার এই আয়োজনের সমাপনী অনুষ্ঠিত হবে।